13:02

¿Has hablado con el director deportivo/presidencia por las lesiones y plantilla corta? ¿Hay solucioón a corto plazo?

"No. Esto es algo que le puede pasar a cualquier equipo. El Betis creo que tiene cinco o seis bajas, esto es algo habitual en el fútbol. Cuando tienes una plantilla más corta lo acusas más. Pero nosotros ahora valoramos que todo esto podía suceder y lo aceptamos como parte de la competición. Nos sirve como estímulo para ver a jugadores en otras posiciones, ver su compromiso, podremos ver a jugadores que no han tenido tantas oportunidades. El escenario será perfecto, que es el Benito Villamarín. No hay que pensar si uno está, o no está. Hay que afrontar el partido"

Caso Negreira. ¿Qué opinión tienes?

"No tengo la información directa como valorar la situación de manera contundente. Es un caso que hay que esclarecer por el bien del fútbol español. Todos merecemos una explicación razonable en cuanto a la investigación. Estará todo en este camino y hay que confiar en el paso del tiempo, que quede claro lo que ha sucedido"