De Torino a Mestalla se ha reunido con José Marí Olano, Concejal de Grandes Proyectos, con motivo de la ronda de reuniones que la Administración Pública está realizando para la elaboración del convenio que regule su nueva relación con el Valencia CF en lo relativo a la finalización de las obras del estadio.

El colectivo presidido por Juan Martín Queralt ha entregado un documento en el que expresan su rechazo a reunirse con Peter Lim, haciendo hincapié en los "engaños" que ha perpetrado desde su llegada a Valencia. Además, inciden en "no cometer el mismo error" que cuando se vendió el club "fiando al cumplimiento de unas promesas verbales lo que debió hacerse mediante garantías otorgadas ante Notario", explican.

Desde esta plataforma señalan que firmar el convenio significa revalorizar las acciones de Lim en 150 millones de euros. "El Convenio no es un requisito para finalizar el Nuevo Estadio, sino una exigencia cuyo fin es legalizar la obtención de un enorme beneficio económico por parte de LIM. Es sintomático que se anuncie que el comienzo de las obras irá unido a la comercialización del suelo terciario del Nuevo Estadio. El Valencia C de F puede permitirse dos años más sin Estadio, pero en ningún caso dos años más con LIM. La razón es clara: eso supondría la desaparición del Valencia C de F", señalan, poniendo hincapié en que si Lim quiere hacer el estadio puede hacerlo ya sin necesidad de convenio y que es prioritario presionar a Lim para que se marche.

"Documento entregado por Juan Martín Queralt, presidente de dTaM al Concejal de Grandes Proyectos, José MARÍ Olano como muestra de nuestro posicionamiento”…os lo paso 👇 pic.twitter.com/vHQEWKuXWf — DTAM (De Torino a Mestalla) (@dTaM1919) 2 de octubre de 2023

Plan para comprar el club

En el punto siete llega una revelación por parte de De Torino a Mestalla, que anuncia que hay "un grupo de valencianistas trabajando por la obtención de los medios necesarios para la adquisición del Club" y afirma que hay que realizar un esfuerzo económico en un momento de "excepcionalidad" como este y que así lo ha entendido uno de los empresarios más importantes de la ciudad de Valencia. "Uno no, más", añaden. Además de ello, piden que la Administración le haga vacío a Lim y que también lo haga el sector privado.