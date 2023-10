El Valencia cierra la primera semana de tres jornadas con un balance de 1 punto de 9. La acumulación de partidos no le sienta bien a este equipo. La semana le vino grande. Los dos choques seguidos contra la Real Sociedad y Betis se le atragantaron. Nada que Rubén Baraja no supiera desde el mismo momento que se cerró el mercado de fichajes el pasado 1 de septiembre. También lo sabía Peter Lim. Lo grave es que no hizo nada por remediarlo. El máximo accionista condenó a este equipo a sufrir y así será hasta final de temporada si nadie lo remedia en enero. ¿Esto es lo que querías, Meriton?

Las primeras seis jornadas de liga, de domingo a domingo, sirvieron para confirmar que Baraja es capaz de armar un once titular competitivo, intenso y reconocible con lo poco tiene. Las dos últimas jornadas, por el contrario, han demostrado que la plantilla es peligrosamente desequilibrada y «corta» como avisó el entrenador en verano y no está preparada ni diseñada para competir cada tres o cuatro días. No le da. El fondo de armario no existe. Y así es imposible. La semana empezó con buenas sensaciones en Almería y finalizó con el equipo en cuadro con la enfermería llena a rebosar, con futbolistas jugando fuera de posición, con jugadores al límite físicamente y con otros que tuvieron que forzar y se rompieron muscularmente como el capitán José Luis Gayà. El equipo del Pipo se desangró en el Villamarín por donde su zona más vulnerable. Por las bandas. Sin laterales y sin posibilidad de extremos actuando de carrileros. A la plantilla le faltan recursos por fuera. Lo peor es que el director deportivo Miguel Ángel Corona lo sabía. «En alguna posición nos falta algo más de profundidad», reconoció. Sonrojante fue ver cómo el Betis buscaba desde el primer minuto la espalda de Cenk Özkacar. Otra lesión importante La semana deja secuelas físicas como la lesión de Mouctar Diakhaby, roto de esfuerzo en los minutos finales, pero también deportivas. El equipo fue una ruina defendiendo el balón parado y la desconexión de Roman Yaremchuk con sus compañeros empieza a ser preocupante. A los chavales no se les puede pedir más porque están rindiendo por encima de sus posibilidades y en un contexto que ni les favorece ni es aconsejable. Nada ha salido bien. Nada que no se supiera. La semana ha sido una bofetada más de realidad para el Valencia que pierde puestos peligrosamente en la clasificación. El equipo ya vive en la ‘zona Meriton’ a mitad de tabla con la amenaza más cerca de los puestos de descenso. De momento, la ‘zona roja’ está a 5 puntos a la espera del dramático Las Palmas-Celta de esta noche. Hay que mirar abajo. No queda otra. Así lo quiso Peter Lim desde Singapur. ¡Qué impotencia!