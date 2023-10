Carlos Soler ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. El exjugador del Valencia CF ha volado desde París a la ciudad para aprovechar el parón -no ha sido convocado con la absoluta de España esta vez- y disfrutar del buen tiempo de "la Terreta" con familiares y amigos. "Me he venido a que me de el solecito de la 'Terreta' en mis días libres", ha asegurado a las puertas de la ciudad deportiva, donde ha atendido a varios niños allí presentes y a la prensa.

El futbolista, que no encuentra la regularidad en cuanto a minutos disputados el PSG, ha asegurado sobre su situación que "siempre quieres jugar más", aunque ha expresado que su situación es 'normal' al contar el proyecto de Luis Enrique con "muy buenos jugadores". "Son todos muy buenos, poco a poco", ha asegurado a los micrófonos de El Chiringuito. Por último, al ser cuestionado sobre la posibilidad de volver al que fue su club antes del PSG, ha 'despejado balones'. "Solo he venido a saludar". Más contundente ha sido el capitán del equipo valencianista minutos más tarde. "¿Te gustaría que Soler volviera?". "Sí, sí", ha respondido. Cabe recordar que Soler, siempre que puede y tiene libre aprovecha y vuelve a la ciudad que le vio crecer. Además ha estado, por ejemplo, en el palco de Mestalla viendo al equipo del que es canterano. 🚨 Soler vuelve a la ciudad deportiva del Valencia.



