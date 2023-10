Juan Cala pasa a la acción y denuncia al Valencia

Juan Cala se retiró al acabar la temporada pasada y sería toda una sorpresa que de regresar a la actividad futbolística, pudiera fichar por el Valencia. Y es que las relaciones entre el exfutbolista y los aficionados valencianistas, que nunca fue buena, está alcanzando sus registros más bajos.

Todo empezó a torcerse el día en que en el estadio del Cádiz, Diakhaby le señaló durante el partido por, según lo que denunció, llamarle 'negro de mierda'. Desde entonces, se abrió una brecha ya irreparable a pesar de que la investigación de LaLiga quedara en nada y Cala salió libre de aquellas acusaciones.

En el reciente partido que jugaron en Mestalla el Valencia y el Cádiz, no estaban ni Cala -retirado- ni Diakhaby -lesionado- pero aun así, el ahora comentarista televisivo, recibió insultos en forma de cánticos por parte de una parte de la grada de Mestalla. "Cala es un racista". LaLiga anotó la falta de respeto y la pasó a Competición y Antiviolencia.

Cala no se reprimió y muy dolido respondió en sus redes sociales contra los aficionados que le insultaron. "Me hace mucha gracia que una afición que le han tenido que cerrar una grada por cánticos racistas, canten mi nombre acusando de algo que se demostró que era falso. En fin, se definen solos... no dan para más. Pero lo peor es darle cobertura a unos descerebrados. Qué triste!!".

Pero no se quedó solo con eso. El exdefensa quiere ir más allá y ha interpuesto una acción legal y su despacho de abogados ha anunciado que ha iniciado los trámites para denunciar la situación ante los tribunales apoyándose en el informe de LaLiga en la que se explicitan los insultos con el fin de "la restauración del honor y de los perjuicios ocasionados".