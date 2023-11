Miguel Zorío recuerda al actual equipo de gobierno municipal y a los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia que “la legislación urbanística prevé la caducidad de licencias urbanísticas para ejecutar obras, por incumplimiento de los plazos máximos de inicio, interrupción y finalización de las obras. Los técnicos municipales y los responsables políticos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento deben basarse únicamente en criterios legales, para no incurrir en posibles delitos de prevaricación. Como bien sabe la Alcaldesa el gobierno autonómico y la abogacía de la Generalitat ya cerraron la puerta a la ATE de Peter Lim por incumplimientos flagrantes del singapurense. Y ahora de nuevo se habla de dar licencias expres a un proyecto sin garantías económicas, sin respaldo legal y aceptando el chantaje de Peter Lim: “no retiro las demandas, me das licencias en tres meses y me devuelves el pelotazo urbanístico”.

Por todo ello, Miguel Zorío presentará un recurso por vía de hecho en la jurisdicción administrativa, solicitando la confirmación de la caducidad de las licencias antiguas del nuevo Mestalla (solicitada en diciembre de 2021 y posteriormente, ratificada en 2022) y las medidas cautelares necesarias para evitar que Germán Cabrera y Peter Lim consigan doblegar al Ayuntamiento de Valencia, con una licencia tramitada por el procedimiento de una OCA y con el compromiso político de darla antes de navidades sin los informes preceptivos de bomberos, seguridad, accesos, etc. Miguel Zorío recuerda las palabras de María José Catalá: “no cederemos ante Peter Lim, haremos cumplir la ley en el tema de la licencia, y sólo la daremos si es legal, si Peter Lim retira las demandas contra el Ayuntamiento, si garantiza económicamente el 100% de la obra y sin pelotazo urbanístico. Y eso lo dijo ante los 33 concejales votados por todo el pueblo valenciano”. Sin embargo, y de forma simultánea, Javier Solís, el Director Corporativo de Pete Lim, se reía de nuestros representantes políticos asegurando que todo estaba ya cocinado. Miguel Zorío avisa de la gravedad de todo lo que está ocurriendo: “El informe de abogacía de la Generalitat que daba por caducada la ATE, en su página 35 afirma tajantemente que, tras declarar la caducidad, cualquier nuevo planeamiento que desde la Generalitat o el Ayuntamiento se intente facilitar a Peter Lim, exige tramitar un nuevo procedimiento administrativo, incluyendo licencias, evaluación ambiental y trámite de participación pública. Además de las tasas e impuestos correspondientes. Las licencias anteriores no sirven para un proyecto nuevo y las cartas remitidas a la RFEF por el Ayuntamiento y el Valencia CF dejan muy claro que este proyecto de estadio no tiene nada que ver con el parado hace 15 años”. Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, el 25 de febrero de 2022, instó por registro de entrada al Ayuntamiento de Valencia a dar por caducadas las licencias del Nuevo Mestalla, tal y como dicta la legislación urbanística vigente. En la misma les recordó a los técnicos de la delegación de urbanismo y al equipo de gobierno que con fecha 28 de diciembre de 2021 ya había solicitado que se iniciara el procedimiento de caducidad de las licencias de obra y actividad del nuevo estadio de Mestalla, siguiendo la normativa urbanística que afecta a todos los valencianos, incluso a Peter Lim y a la presunta defraudadora fiscal, Layhoon Chan. En este caso, también solicitó personarse en el expediente de caducidad, y le recordó a los responsables políticos del Ayuntamiento y a sus técnicos, que primero hay que informar sobre la caducidad de las licencias y después iniciar un nuevo expediente, si se quiere cumplir la ley. De todo ello también dimos cumplida información a la Concejalía responsable de licencias, en marzo de 2022.