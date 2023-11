Semana de partido ya para el Valencia de Baraja, que ayer volvió a los entrenamientos con pocas novedades respecto a la última sesión pero con varias noticias positivas. El sábado el fútbol volverá al césped de Mestalla para enfrentar al Celta de Benítez con los pupilos del Pipo, en un duelo para el que ya estarán disponibles tanto Diakhaby como Jesús Vázquez, que la semana pasada ya empezaron a trabajar con el resto del grupo, y a cinco días de reanudar el campeonato doméstico en la jornada 14, estarán a disposición del Pipo para enfrentarse al Celta y volver al centro de una zaga en la que ya está asentado Mosquera junto a Gabriel.

Quien también participó con el grupo, como en las últimas sesiones de la semana pasada, fue Alberto Marí, que sigue en su proceso de recuperación del recto femoral, por el que tuvo que pasar por quirófano incluso antes de que comenzara la Liga. Con todo ello, no se espera que el delantero vaya a participar contra el equipo contra el que se estrenó como goleador con la camiseta del primer equipo, y que a la postre sería clave para la salvación del equipo. Baraja ya adelantó en la previa ante el duelo copero frente al Logroñés que no se correrían riesgos ni se acortarían plazos con Marí. La idea es que para la segunda vuelta el ariete alicantino ya esté listo para participar al máximo nivel y ayudar al equipo.

Eso deja el panorama de delanteros con Hugo Duro y Roman Yaremchuk como únicos ‘nueves’, ya con el madrileño recuperado de sus dolencias en la clavícula y el ucraniano todavía tratando de encontrar su sitio en la vanguardia.

En el apartado de lesiones, tres nombres destacan por no haber recuperado todavía su condición de disponibles. Selim Amallah, que cayó lesionado del aductor ante el Granada, sigue tratándose de su dolencia muscular y estará al menos una semana más trabajando al margen del grupo. Preocupa más el caso de André Almeida, cuya dolencia en la espalda todavía le tiene apartado del verde y no le permite entrenar con normalidad, y mucho menos volver a las listas del Pipo. Por el momento sigue trabajando al margen y la ausencia de dolor sumado a la recuperación en la vértebra afectada marcará su disponibilidad en futuras listas, que por el momento no parece cercano.

Sin Pepelu

También se ejercitó en solitario Pepelu, que ya se marchó al parón internacional tocado por la carga de minutos y que desde entonces ha estado entrenando de forma específica para dejar atrás las molestias que arrastra en las últimas semanas. En principio no deberían impedirle estar disponible para el fin de semana para enfrentarse al Celta de Benítez, pero el de Denia sigue trabajando al margen, y la escasa nómina de centrocampistas en la plantilla no deja a Baraja con demasiadas opciones en la medular en caso de que el ‘18’ no llegase a tiempo.

Internacionales

El domingo disputaron su últimos compromisos internacionales tanto José Luis Gayà como Mamardashvili, que se enfrentaron entre ellos Valladolid. Por lo que se les espera ya en el entrenamiento de hoy pensando ya en el Celta. Todavía faltan por incorporarse los sub-21 Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez, así como Cenk Özkacar y Yaremchuk.