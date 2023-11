Gayà y Grimaldo son lo que busca De la Fuente

El regreso de la competición de clubes está a la vuelta de la esquina y la fase de clasificación a la próxima Eurocopa ya es historia para la Selección Española. El equipo de De la Fuente completó los deberes ganando los dos últimos compromisos ante Chipre y Georgia, aunque tuvo que lamentar la horrible lesión de Gavi, que no volverá a vestirse de corto hasta la temporada 2024/25. Esta fase ha servido también para que Luis de la Fuente, que el mes que viene cumplirá un año en el cargo, saque sus propias conclusiones para la que será su primera gran lista: Alemania 2024.

Cada demarcación será un mundo, y en la de lateral izquierdo el seleccionador estará obligado a dejar fuera a dos futbolistas de los cuatro con los que ha contado en las últimas convocatorias. José Luis Gayà, Alejandro Grimaldo, Álex Balde y Fran García son los nombres propios aunque, a juzgar por la última lista, los dos valencianos parten con cierta ventaja.

Y no es para menos. Tanto Gayà como Grimaldo están haciendo más méritos que sus ‘competidores’ para defender el carril zurdo de la Selección en la Eurocopa de Alemania. El caso del jugador del Leverkusen es más complejo, puesto que es el ‘novato’ en La Roja. Entró en la convocatoria de la absoluta por primera vez en esta última ventana, aunque cierto es que fue un premio más que merecido e incluso podría haber entrado algunos meses antes. Su temporada en Alemania, a las órdenes por cierto de una leyenda de la Selección como es Xabi Alonso, es magnífica. Como carrilero en defensa de cinco, sus números asustan: Ocho goles y seis asistencias en 17 partidos. Más de un delantero sueña con firmar estas cifras que está registrando un defensor. Si mantiene este nivel, ya no de cifras si no de rendimiento en general, muy difícil será que De la Fuente decida dejarlo fuera. Sobre todo porque su estreno ante Chipre también fue bueno.

Gayà, por su parte, es el alumno aventajado de la clase. Es un fijo para el seleccionador desde las categorías inferiores y siempre que ha estado en condiciones físicas óptimas ha sido uno de los llamados. Además, el de Pedreguer ya es un jugador con experiencia y está rindiendo a un nivel sobresaliente en las dos caras de su etapa futbolística actual: el sufrimiento constante del Valencia, donde en muchos partidos no es el equipo de Mestalla el que lleva la voz cantante, y en el dominio de España, una selección que acostumbra a llevar el peso de los partidos. Lo del pasado domingo ante Georgia solo fue una manera más de reivindicarse: un seguro en defensa y un puñal cuando llega a línea de fondo, tal como demostró en la asistencia del gol de Ferran con un centro tocado de auténtico ‘crack’. Ese es otro factor a tener en cuenta: la conexión de Gayà con sus compañeros de Selección convierte a España en un equipo más peligroso.

Última oportunidad

La próxima convocatoria no será hasta marzo de 2024, cuando España jugará un par de partidos amistosos mientras se disputa la repesca. Será la última oportunidad de todos los jugadores que opositan a representar a España en la Eurocopa de ganarse la confianza de Luis de la Fuente. En el caso de Gayà y Grimaldo, de seguir demostrando que están a mejor nivel que Alejandro Balde y Fran García. Aunque también deberán hacerlo a lo largo del curso con sus respectivos cursos.