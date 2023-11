‘De Torino a Mestalla’ ofrece una rueda de prensa este jueves para explicar el ‘Proyecto 112VCF’ mediante el cual la plataforma valencianista aspira a comprar el Valencia a Peter Lim. El encargado de dar voz al plan será el presidente de ‘dTaM’ Juan Martín Queralt (11:30) desde la sede de la Agrupación de Peñas del Valencia. La idea del colectivo es recaudar 112 millones de euros para trasladarle a Peter Lim una oferta justa por su paquete accionarial. La cantidad hace referencia al número de teléfono de emergencias y sería el resultado de los 292 millones que ha invertido Lim y los 180 que ha generado de deuda.

La presentación del ‘Proyecto 112VCF’ se produce un mes y medio después de que el propio Queralt se reuniera en el Ayuntamiento con José Marí Olano, el Concejal de Grandes Proyectos de la ciudad. Aquel 2 de octubre la cabeza visible de ‘De Torino a Mestalla’ anunció que hay interesados valencianos en la compra del club y pidió tiempo para presentar una oferta al máximo accionista. «Hemos trasladado que no se restablezcan negociaciones directas con el señor Lim y también que nos ofrezca un margen de tiempo para que un grupo de gente que estamos trabajando para unir el valencianismo, podamos hacer una oferta económica a Meriton. Queremos tiempo necesario para que ese valencianismo empiece a pensar que hay que hacer un esfuerzo económico para recuperar en Valencia y podamos sentarnos con Meriton y realizar una propuesta. José Marí Olano trasladará a la corporación que nos den un tiempo para encontrar un esfuerzo económico del valencianismo en forma de oferta a Peter Lim. Se necesita dinero para poder dar el paso», aseguró Queralt.

Martín Queralt entregó en aquella reunión un documento al concejal de Grandes Proyectos como muestra del posicionamiento de la plataforma en el que (en su punto 7) se anunciaba la existencia de «un grupo de valencianistas trabajando por la obtención de los medios necesarios para la adquisición del club tratando de unir al valencianismo, confiando en sentirse amparados por sus representantes legales y teniendo muy presente que no un solo euro público debe destinarse a lo que no constituye un fin de carácter público, por importante que sea -como lo es- el Valencia CF». Queralt expuso en el punto 8 la necesidad de realizar un esfuerzo económico en un momento de «excepcionalidad» como este. «Los valencianistas saben que hay momentos en los que el sentimiento debe venir acompañado de un esfuerzo económico. Este es uno de esos momentos. Y así lo ha entendido, de forma excepcional, uno de los empresarios más fuertes de Valencia. Uno, no más», finalizó.