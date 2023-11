Fran Pérez se quedó con la espinita tras un partido en el que las defensas fueron superiores a los ataques. "Los dos equipos nos hemos sabido anular bien. Me voy con mal sabor de boca porque podríamos haber definido mejor en el último tercio de campo", valoró en VCF Media tras el partido.

El extremo, eso sí, dejó claro que no era una empresa sencilla doblegar a los de Benítez tras la buena labor de su zaga: "Es complicado porque un equipo como el Celta, bien trabajado, se echa atrás y te cierra los espacios. Hemos tenido dos o tres ocasiones buenas para meter un gol pero no ha podido ser y por eso nos vamos con el 0-0".

Aunque no era el resultado que quería, reconoce que si no pueden ser los tres puntos es importante arañar uno: "Se trata de sumar. Todos queríamos la victoria pero cuando no se puede ganar se suma un puntito. Vamos a ir a por todas a Girona".