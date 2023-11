Rafa Benítez se llevó un punto y el cariño de una afición que nunca le olvidará. Mestalla recibió al mejor técnico de la historia del Valencia con la emoción y la nostalgia de aquellos maravillosos años. El reencuentro entre el valencianismo y el padre del ‘Doblete’ fue mágico. Igual que en su primera visita como técnico del Real Madrid en 2016. El madrileño fue recibido en el vestuario visitante con un póster dedicado a él: «Siempre bienvenido a tu casa, Rafa». Los aficionados volvieron a darle las gracias por «los mejores años de sus vidas» desde que pisó la Avenida de Suecia. El estadio lo ovacionó cuando escuchó su nombre por megafonía, le aplaudió a rabiar su salida al campo y coreó su nombre al unísono. Benítez reconoció al final del partido que estaba «muy emocionado» y que el Valencia CF y Mestalla «siempre estarán en su corazón».

«Muchos me critican, dicen que no me expreso mucho, la profesión van por dentro, me ha gustado mucho la foto a la entrada del vestuario y el recibimiento de la gente, estaba muy emocionado. El Valencia siempre estará en mi corazón con un gran recuerdo de la gente, de la ciudad, del club y de los éxitos».

Uno de los momentos más emotivos de la tarde, a falta de fútbol y goles, fue el abrazo entre el maestro Benítez y su discípulo Baraja. «Cuando entrenaba le echaba la bronca y él lo asumía y ahora no se la he podido echar. Es otra historia. Estoy muy contento a nivel ambiente. Rubén está demostrando que sin tener muchos recursos y fichajes esta sacando mucho rendimiento a los chavales. Los chicos han entendido que la implicación es el camino y lo están haciendo muy bien".

"Yo no veo entrenar a Rubén en el día a día pero sí veo los partidos y veo un equipo con ideas similares el trabajo que hacíamos nosotros, aunque tú puedes tener el mismo dibujo pero necesitas que los jugadores marquen la diferencia. Lo que le falta a este equipo es la experiencia y calidad que teníamos nosotros. Este equipo tiene juventud, ilusión y compromiso y con un poquito de suerte van a estar ahí. Ojalá den una alegría y se acerquen a Europa», reconocía.

El ahora técnico del Celta se emocionó viendo los detalles de cariño de la gente en un recibimiento que significó mucho para él. «He tenido suerte de recibimientos con el Liverpol o el Nápoles, aquí en Mestalla el público te agradece los títulos, pero sobre todo la manera de la que se fueron consiguiendo y competir contra otros equipos y contra el ‘Ushiro-Nague’ y esas cosas...», dijo intencionandamente recordando el «atraco» del Bernabéu. Son muchas historias juntos. El legado de Rafa en el Valencia va mucho allá de aquellas dos Ligas y la Copa de la UEFA. Benítez es eterno.