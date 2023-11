La leyenda del Valencia CF Mario Alberto Kempes ha visitado Mestalla con motivo del Centenario del estadio. El Matador ha asegurado que "el Camp de Mestalla es un estadio que se hace respetar" en una entrevista concedida al club. Estas han sido sus declaraciones en su regreso a casa:

MESTALLA

Me quedo con la afición de la gente y el himno al entrar a la cancha. Mestalla es un estadio que se se hace respetar, lo tienes que respetar. Nunca tuve la suerte de sentarme acá, siempre lo he disfrutado de dentro que se ve mejor. Lo que uno disfruta ahí dentro es inimaginable.

AFICIÓN

La gente en Mestalla es eixgente tanto con el local como con el visitante. La gente de Valencia es así 'pensat i fe' La gente de Valencia te acompaña mucho en las buenas y en las malas. Siempre te apoya.

EL VALENCIA DEL PIPO

El tiempo va a decir lo que son capaces de hacer estos chicos. Si ya los vamos a juzgar por los resultados, no son malos. Se empezó mucho mejor que la temporada pasada. Se está siguiendo un camino bastante bueno con algunas piedras de por medio. Este equipo con tranquilidad va a hacer buena campaña.

SUS GOLES

Todos los goles que pude marcar son maravillosos, he fallado dos penales, pero de eso no me acuerdo. De vez en cuando. Valencia es mi casa y Mestalla es mi habitación. Disfruté acá cada vez que entraba porque tenía afinidad con los goles, los arcos, el estadio, la gente... Era lindo, son cosas que uno no espera recibir. Que tu apellido vaya ligado al gol es un orgullo

VISITA AL VESTUARIO

Nosotros no teníamos nada de esto, solo los asientos, nada... solo el olor, no teníamos casillero, las perchas... ha cambiado todo mucho para bien, está claro. El mundo tiene que ir cambiando en todo, hasta en los estadios que los están haciendo preciosos.

SU COPA DEL REY

El Valencia siempre tuvimos buenos equIpos, no lo vamos a negar. Éramos más coperos que ligueros. Se nos daban mejor las competiciones cortas. La derecha era para apoyar, he hecho muy pocos goles, pero ese día marqué los dos goles. Tuve mucha suerte ese día.

MENSAJE A LA AFICIÓN

Agradecimiento siempre y paciencia para hoy con esta junventud, que yo creo que va a hacer cosas buenas, el Valencia forme ese equipo competitivo para darle alegrías a la afición.

Mario Kempes recaló en la entidad valencianista en verano de 1976, gracias a Bernardino Pérez Elizarán ‘Pasieguito’, que por aquel entonces ostentaba el cargo de Director Técnico del Club. A partir de este momento, el nombre de Kempes y su juego pasarían a la historia del Valencia CF. En las 8 temporadas que estuvo ganó 3 títulos: Copa del Rey de 1978-79, la Recopa de 1979-80 y la Supercopa de Europa de 1980-81), y marcó 149 goles en los 246 partidos oficiales. Asimismo, siendo jugador del Valencia CF fue campeón del Mundo con Argentina.