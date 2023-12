En un equipo plagado de jugadores revelación como es el Girona es muy complicado destacar a solo uno. En el caso del Girona, al menos en el apartado del gol, es imposible no hablar de Artem Dovbyk. El delantero ucraniano aterrizó en la ciudad este verano y se ha ganado la titularidad a base de goles. En concreto lleva siete, aunque este sábado podría quedarse sin la oportunidad de ampliar ese registro. Y es que Dovbyk es duda hasta el último momento por una contusión en su gemelo izquierdo que ya le hizo perderse el último partido liguero del equipo catalán ante el Athletic Club.

Ayer viernes, en la rueda de prensa previa al partido, Míchel, técnico del Girona, mantuvo la duda por lesión del delantero ucranio, que ha realizado parte de los entrenamientos de esta semana con el grupo, «pero si no está al 100% no jugará, ni cinco minutos», adelantó. Y añadió que no piensa «en ninguna salida» de cara al mercado de invierno. Dijo que ahora no le preocupa «nada». Y es que cabe destacar que, en las últimas horas, Dovbyk ha sido relacionado con algunos equipos europeos que se han interesado en sus servicios.

En caso de que el ucraniano termine no llegando al partido, su sustituto será Cristhian Stuani. El uruguayo es un veterano de LaLiga, que lleva muchos años marcando goles tanto en Primera como en Segunda División y al que se le da bien jugar contra el Valencia. De hecho le ha marcado en varias ocasiones. Además, arropado por futbolistas como Savio, Tsygankov, Iván Martín o Aleix García, todos en un estado de forma sobresaliente, las posibilidades de encontrar opciones de remate aumentan considerablemente.

Polos opuestos

Artem Dovbyk no fue el único futbolista ucraniano que aterrizó este verano en Primera División. Su compañero de equipo Tsygankov y Roman Yaremchuk también son novatos en el fútbol español. Aunque de momento la aventura del ariete valencianista está yendo por caminos muy distintos a los de su compatriota. Mientras Dovbyk brilla con siete goles y cinco asistencias solo en el primer tramo de competición, Yaremchuk no termina de adaptarse a su nuevo equipo. El delantero no sabe lo que es marcar con la camiseta del Valencia y tampoco asistir. Su volumen de minutos no incrementa desde su llegada e incluso podría disminuir en las próximas semanas cuando Alberto Marí se reincorpore a la rotación.