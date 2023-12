Uno de los debes del Valencia en lo deportivo este año es que los fichajes que llegaron en verano, salvo Pepelu que está asentado como una de las piezas clave, tienen que dar un paso al frente y empezar a rendir como se espera. Y más teniendo en cuenta las carencias a nivel de profundidad de plantilla que tiene el equipo. La Copa del Rey será una gran oportunidad para estos jugadores de demostrar a Baraja que pueden aportar en este Valencia. Y la oportunidad la tendrán.

El propio Baraja confirmó que los menos habituales serán titulares mañana ante el Arosa, como ya pasase en la ronda pasada ante el Logroñés. "Es un trabajo de continuidad y confianza. Que mañana aprovechen su oportunidad. Por mi forma de ser somos un cuerpo técnico que valora mucho el momento de cada jugador", comenzó el Pipo. "Los que tienen menos protagonismo, a través de estar bien mañana, van a tener la posibilidad de entrar en el once de LaLiga. Esos minutos les pueden servir para estar en la otra competición que es LaLiga. Para mí tiene mucho valor y cuento con la opción de que me muestren cosas. Un buen rendimiento te facilita la decisión. Hay jugadores que no han tenido continuidad porque el equipo funciona bien y les cuesta entrar. Van a tener la posibilidad de jugar minutos si su rendimiento es bueno", culminó.

El estado de Sergi Canós

"Está con muchas ganas de aportar y estar. Está participando, siempre queremos jugar todos los minutos pero está aportando cosas. Su rendimiento va a crecer porque su físico va a estar mejor, mañana va a tener la oportunidad. Él viene de tres meses parado, cuando debuta tiene la lesión. Cuando vienes de muy lejos te lesionas y cuando te empiezas a recuperar cuesta volver a coger el ritmo", aseguró el vallisoletano, que además lo confirmó como titular, "tiene que darle confianza y crecer", así como también espera la mejor versión de, Amallah, Roman Yarenchuk o Guillamón. "Cuando llegue su momento tienen que estar preparados para dar el nivel y jugar. Creemos mucho en los momentos de los jugadores", finalizó.