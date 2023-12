Alberto Marí recupera su sitio en la delantera

Rubén Baraja celebra la vuelta a los terrenos de juego de Alberto Marí. El joven delantero de 22 años puso fin a su calvario de los últimos cuatro meses con un debut en la Copa del Rey que le supo a gloria. El ilicitano, recuperado de su grave lesión en el recto femoral de su pierna derecha, tuvo buenas sensaciones en su regreso a la competición. El canterano espera que esos nueve minutos de A Lomba sean el punto de partida de su temporada. Su objetivo es ganar confianza y ritmo de competición y recuperar su sitio en la delantera.

Alberto se lesionó en pretemporada siendo en máximo goleador del equipo con tres dianas. De momento, ha dado un primer paso para entrar en la rotación y ayudar a Hugo Duro y Roman Yaremchuk en la faceta goleadora. El Pipo lo necesita para que vuelva a ser decisivo como la temporada pasada como en aquel gol de Balaídos.

El jugador se mostró feliz por su regreso y agradeció a su familia y amigos, pero sobre todo al equipo médico que le acompañó durante el camino para recuperarse de esa dolencia que le obligó a pasar por el quirófano. «Estoy muy contento por poder jugar después de cuatro meses de lesión. Siempre es complicado en los primeros partidos, entrar, coger ritmo y confianza. Victoria importante para seguir avanzando en la Copa. Me acordé de la familia y los amigos, sobre todo. Y del club, que me han apoyado en todo momento. Cuerpo técnico, compañeros y cuerpo médico. Darles las gracias, me han tratado fenomenal y ha sido un placer».

Alberto reconoce que lo tuvieron que frenar los médicos. «El jugador siempre que se siente bien intenta apretar, pero al final ha sido una lesión bastante grave y hubo que intervenir quirúrjicamente. Las últimas semanas me han frenado, pero estoy agradecido con ellos porque se que lo hacían por mi bien». Ahora busca el 100% físico en clave Liga. «Me faltaba el aire tras tantos meses, pero estoy con ganas para volver a coger ritmo y confianza», reconocía.