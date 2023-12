El Valencia va a necesitar un partido muy completo para arañarle puntos al Getafe. El Coliseum no regala nada y menos con Bordalás en el banquillo. Baraja lleva 48 horas mentalizando a sus jugadores de lo que se van a encontrar. Porque el equipo azulón es de todo menos ‘antifútbol’. Intensidad en los duelos, presión agobiante, interrupciones, juego directo, centros laterales, acciones a balón parado y mucho veneno sin necesidad de tener la posesión de balón. El ‘Geta’ es el equipo que más faltas comete (17 por partido) y más amarillas recibe (67). Pero como diría el propio Bordalás: «¡Esto es fútbol, papá!». Y no le falta razón. Hay entrenadores, de esos que se creen que han inventado el fútbol, que no aceptan el estilo de juego de Bordalás. Baraja sí. Lo acepta, lo respeta y combate de la única forma posible: exigiendo un plus a sus jóvenes futbolistas. Lo de esta noche es una prueba de fuego para los niños del Pipo. Hoy tienen que ir a la guerra. Sin miedo. Veremos si están preparados.

Peligro inglés Hay un elemento distinto y diferencial dentro de ese bloque rocoso, ultraordenado y sin fisuras del Getafe, donde todos saben lo que tienen que hacer y donde ninguno hace más de lo que sabe. Es Mason Greenwood. El inglés, denunciado por intento de violación, abuso y conducta coercitiva y controladora aunque estos cargos acabaron siendo retirados, ha empezado de cero en el Coliseum y, lo más sorprendente, ha caído de pie en los planes de Bordalás. El técnico pensó que era una «broma» cuando le hablaron del fichaje, pero de broma nada. Es un «pepino de jugador» como él mismo reconoce y le está sacando el máximo rendimiento rescatando un talento que parecía perdido por causas extradeportivas. De momento, suma 4 goles y 3 asistencias. Y no parecen los últimos. Baraja lo ha estudiado y ha preparado un plan de «ayudas cercanas» como hizo la semana pasada con Savinho en Girona. Recuerdo de Mayoral Greenwood no es el único peligro. Cuidado con Latasa que viene de marcar un doblete en Copa y ojo con Mayoral, autor del 1-0 del año pasado en el debut con derrota de Baraja. Aquel día el Valencia fue penalizado por errores a balón parado. Encajó de córner. Al Pipo no se la ha olvidado. El Getafe llega con bajas importantes en su defensa titular. Omar Alderete, Damián Suárez y Diego Rico no estarán, pero no hay que fiarse. En el Getafe defienden todos y muy bien. ¡A la guerra!