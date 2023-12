12:41

Explicaciones de la presidenta a Baraja por los no fichajes en enero. ¿Le haces ver la necesidad de refuerzos?

En la reunión tratamos de argumentarle nuestra posición. Hemos manifestado la realidad del equipo en cuanto al número de jugadores y es que entre lesiones y sanciones la plantilla se queda justa. Le haces entender que es importante que haya competencia y tener posibilidades. A partir de ahí, trasladarle todo lo portuno y la respuesta es que financieramente no puede ser porque no se lo permite el club. Todos al principio tenéis la expectativa de que el equipo va a pasar dificultades y ellos, los jugadores, han ido cambiando la expectativa con trabajo. Ahora no hay resultados en este momento, pero el equipo compite y da el máximo en cada partido y acción. Esto es lo que tiene valor para mí, no estar lamentando que el club no ficha jugadores. Tengo que apoyarles al máximo y yo mato por los jugadores. Ahora habrá que ponérselo difícicil al Barcelona y tendremos un lleno absoluto