El Valencia CF emprendió ayer por la tarde su viaje a Madrid, pero en el autobús faltaba José Luis Gayà. A pesar de sus esfuerzos por llegar con el equipo al último partido del año, el de Pedreguer no notó las sensaciones óptimas y se acabó optando porque se recupere del todo y sea en 2024 cuando reaparezca al cien por cien. El futbolista acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna por la mañana a pesar de que no había entrenamiento grupal y Rubén Baraja confesó que sería por la tarde cuando se tomaría la decisión. El valenciano empezó con el grupo, pero no ‘pasó’ la probatura, quedando descartado para entrar en una expedición en la que sí está Gabriel Paulista tras cumplir su partido de sanción. Ahora el Pipo deberá tomar dos decisiones fundamentales para armar su retaguardia.

En el centro de la defensa el hispanobrasileño estaba siendo un fijo junto con Cristhian Mosquera, que presumiblemente seguirá siendo el titular. A partir de ahí, la oportunidad que le dio a Mouctar Diakhaby con su expulsión contra el Getafe fue aprovechada con creces por el guineano contra el Barça, acrecentando el debate y obligando al técnico a mojarse por una de las dos alternativas. Repetir pareja es la opción que gana enteros, pero el debate está servido. También en el lateral zurdo existe el dilema entre Jesús Vázquez, perfil más ofensivo, y Yarek Gasiorowski, que ha respondido siempre con una solvencia enorme en tareas defensivas. Baraja, de hecho, lo elogió en sala de prensa: «Está en el proceso de conocer mecanismo. Por sus características puede hasta jugar de mediocentro. Es una pieza porque da alternativas y tiene juventud. Es una variante más y todo lo que sean posibilidades para mí es bueno para el equipo», exponía. A partir de aquí, todo apunta a que Hugo Guillamón se mantendrá como el reemplazo de Javi Guerra en el doble pivote y quizás la otra incógnita está en si reforzar el centro del campo con Selim Amallah a costa de algún atacante o si por contra los ‘nanos’ siguen pegados a la línea defensiva y Yaremchuk acompaña a Hugo Duro en la doble punta.