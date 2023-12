Tal y como informó SUPER durante la mañana de miércoles, seis peñas han abandonado la Agrupación por desavenencias con la APV. Colla Blanc-i-negra, Alcàsser, Club 1919 Valencia CF, Cofrentes – Gregorio Ruiz, Collonuts i els Blavets de Pinedo han emitido un comunicado para anunciar su salida, esgrimiendo una serie de motivos.

El comunicado:

1. Consideramos que la no modificación del artículo 4 de los estatutos de la APV, para incluir como fin de la Agrupación, el preservar, salvaguardar, velar por el futuro y bienestar de la del club cuando la gestión lo ponga en peligro, es traer el espíritu de lo que acordaron la mayoría de peñas de la APV en anteriores asambleas. Además, la APV se ha puesto siempre de perfil frente a Meriton y no ha hecho nunca nada como acción contundente en contra. Las peñas anteriormente mencionadas, nos sentimos traicionadas y estafadas.

2. La junta directiva de la APV, no ha permitido debate ni posibilidad de llegar a acuerdos entre las peñas en el proceso de modificación de los estatutos y en su redacción. Nos parece una contradicción defender que la APV hace lo que quieran las peñas y al mismo tiempo no permite que las peñas puedan debatir y llegar a acuerdos. No podemos continuar en un colectivo donde no se fomenta la participación democrática.

3. El nuevo párrafo incluido en el artículo 6 es, un claro abuso de poder. Bajo el concepto subjetivo de difamación, a partir de ahora se podrán expulsar peñas e impedirles la entrada. El presidente de turno podrá acabar con cualquier voz crítica a la APV. No queremos formar parte de una agrupación autoritaria y con el único derecho de ser comparsas.

4. El posicionamiento de la APV frente al machismo, LGTBIfobia y otras discriminaciones es demasiado críptico. Frente a la violencia y la discriminación, hace falta contundencia y ser coherentes así como en la defensa del Valencia, tienen que ser parte de los fines de la APV. Estas discriminaciones han sido bien vistas en asambleas y reuniones de la APV. No queremos ser cómplices de la existencia de estas actitudes.

Abandonamos la APV, pero no nuestra actividad. Defenderemos siempre al Valencia CF y lo haremos con el resto de colectivos de la oposición a Meriton, continuaremos trabajando por la erradicación de toda actitud discriminatoria y lucharemos por la democratización de nuestro club, porque ahora más que nunca estamos concienciados que sin el Valencia no hay peñas.