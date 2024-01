El partido arrancó con el ucraniano en el once titular como ya sucedió ante el Barcelona en Mestalla. Y a los pocos minutos del encuentro ya le dio la razón a Baraja. Roman Yaremchuk saltó al terreno de juego concentrado y apuntando a Jorgensen y no falló en la primera gran ocasión. Gayà aprovechó un balón largo y ganó la carrera a Albiol, que empezó con muchísimos problemas físicos el encuentro y que se marchó sustituido en la primera parte. Y ahí apareció el ‘17’ para anotar su primer gol en Mestalla. La grada saltaba para celebrar un tanto que significaba mucho más que el primero en la cuenta personal.

El ucraniano marcaba el primer tanto del Valencia en 2024 después de un parón que llegaba con el éxtasis del triunfo ante el Rayo Vallecano. Pero tocaba confirmarlo en casa contra el Villarreal. Un partido difícil porque el equipo de Marcelino García Toral había mostrado ligeros síntomas de mejoría antes del parón navideño. Y esa confirmación arrancó gracias al tanto del ucraniano, quien además dejó claro que estaba para mucho más que marcar goles.

Al margen del tanto, el conjunto valencianista aprovechó su presión y su voluntad. Si algo demostró Baraja desde que llegó al banquillo del Valencia es que no acepta jugadores que no corran y que no piensen en el colectivo. Las salidas del pasado mercado de verano evidencian que futbolistas que no pensaban en el colectivo no tenían lugar y eso muestra que el Pipo no estaba equivocado. Este año, con menos efectivos, el equipo está mejor en la tabla y resultados al margen siempre ha mantenido la fe en el trabajo diario.

En el segundo tiempo, el futbolista no tuvo demasiada participación a pesar de que el equipo disfrutó de sus duelos aéreos y de su capacidad para sacar a los centrales rivales de zona. Incluso se le vio despejando desde el corazón del área jugadas a balón parado del conjunto rival. Otra de las grandes noticias es ver la dupla que hace con Hugo Duro y la sensación de que Baraja tiene en su libreto la posibilidad de jugar con dos puntas ante defensas que sufren con el 4-4-2. El Valencia cada vez es más equipo y con fichajes, si Peter Lim no lo deja morir, sería otra historia.