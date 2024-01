Sergi Canós fue uno de los protagonistas del duelo con su segundo gol como valencianista y el que inició la remontada en Cartagonova. El de Nules se ha mostrado muy contento por la victoria tras el encuentro: "El gol es muy importante, siempre es bonito marcar y hemos podido empatar y luego darle la vuelta. Muy feliz y hay que seguir trabajando".

Asimismo el atacante valencianista reconoció que ha estado tranquilo hasta alcanzar este nivel en el equipo: "Siempre he tenido confianza en mí mismo y la verdad es que ha sido un gran gol. Estoy muy contento de ayudar al equipo. He estado siete años sin que me dejaran chutar en el Brentford ahora me insisten en que pruebe”

El de Nules siguió el discurso del técnico y destacó la dificultad que han tenido los equipos de mayor categoría para superar esta ronda: Todos los partidos han sido muy difíciles para todos los equipos. Muchos Primeras han sufrido para poder pasar. Sí que es verdad que nos ha faltado un poquito más. Veremos en qué hemos fallado e intentaremos mejorar".

Canós avisa: "El objetivo es jugar el próximo partido y ojalá nos toque en Mestalla".