A cuatro partidos de una final

El Valencia sufrió más de lo previsto para eliminar al Cartagena de segunda división. Pasó in extremis. Con una prórroga y sin aprovechar una superioridad numérica de más de una hora por una roja directa a Iván Calero más que discutible. Los de Rubén Baraja consiguieron una victoria angustiosa gracias a los goles salvadores de Sergi Canós y el capitán José Luis Gayà en un guion muy parecido al de hace dos temporadas. Sufrimiento, polémica arbitral y goles milagrosos.

El equipo entonces dirigido por José Bordalás también las pasó canutas para salir vivo del Cartagonova con tantos de Carlos Soler y Denis Cheryshev. Aquel año se acabó jugando la final contra el Betis en La Cartuja. ¿Por qué no este año también? Al final lo que único que cuenta es que el Valencia se clasificó para los octavos y que está a solo cuatro partidos de jugar una final. Hoy más que nunca, la Copa del Rey es el camino más corto para ganar un título. A pesar de Lim y de la primera media hora del partido.

La eliminatoria en tierras murcianas deja un susto grande y una lección de cara al futuro: el joven equipo del Pipo necesita competir al cien por cien para sacar sus partidos. Si no lo hace está condenado a sufrir juegue contra quien juegue. Anoche se vio en Cartagena. Este Valencia es capaz de ganar a cualquier como demostró contra el Atlético o el Barcelona, pero también es capaz de perder contra quien sea si no le mete máxima intensidad y concentración a los partidos desde el primer minuto al último. Baraja y los jugadores tienen que hacer autocrítica desde hoy en Paterna. Este equipo no puede permitirse el lujo de conceder nada a nadie. El Cartagena casi lo aprovecha. Hay que tomar buena nota.

El partido no pasará a la historia por su fútbol. Sí por el debut oficial de David Otorbi. El canterano se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el Valencia en toda su historia (16 años y 2 meses) superando el récord de Diego Ribera en la temporada 1993/94 bajo las órdenes de Héctor Nuñez. El partido también confirmó la importancia de José Luis Gayà (ha participado en los 5 goles de 2024), el buen estado de forma de Sergi Canós y la conexión especial que tiene Jaume Domènech con la Copa del Rey. El de Almenara sacó una mano con empate a cero tan importante como el gol del capitán.

El partido también sirvió para rodar a un Alberto Marí falto de ritmo de competición. Lo peor fue el «golpe» a Pepelu que le obligó a ser sustituido en la prórroga y el error inicial de marca de Mosquera que puso el partido cuesta arriba muy pronto. Lo más preocupante, tal vez la falta de precisión de Javi Guerra. Recuperar su mejor versión es clave en la segunda vuelta.

El Valencia sigue en racha ganadora. A los 7 de 9 puntos de la Liga (Barcelona, Rayo y Villarreal) hay que unir la victoria al Cartagena. El equipo cuenta sus dos partidos de 2024 por victorias y tiene una semana limpia para recuperar fuerzas y afrontar lo que resta de mes de enero con más Copa del Rey y Liga contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, Athletic en Mestalla y Atlético de Madrid en el Civitas.