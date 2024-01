Otorbi hace historia en una exhibición de verticalidad

El partido no era nada sencillo en el momento en el que David Otorbi hizo historia. Con apenas 16 años, el canterano valencianista dio una exhibición de saber estar y de capacidad de coger calma en un momento donde otros se ponen nerviosos. El futbolista se convirtió en el más joven en debutar con la camiseta del Valencia CF en partido oficial y lo hizo con una entrada triunfal en un partido complicado ante el Cartagena. Con resultado adverso, con el equipo efesé encerrado en su propia área y con muchos jugadores pasando apuros para encarar y encontrar suerte en el uno contra uno. El futbolista de la cantera salió para encarar y lo hizo. Sin nervios. Tranquilo con la situación y esperando cada vez que le llegaba el esférico fue capaz de superar con facilidad a cada uno de sus rivales. Incluso en una de ellas llegó a línea de fondo, miró al corazón del área para centrar y volvió a pensar en dos ocasiones para tirar hacia atrás y encontrar el pase de la muerte.

El técnico del Valencia, Baraja, reconoció cuál había sido su mensaje antes del gran debut del jugador de 16 años, quien cumplió un sueño en la jornada de ayer. «Es un día feliz para él y seguro que le van a bombardear. Lo tiene que disfrutar porque no deja de ser un chiquillo que ha debutado hoy. Tiene unas posibilidades enorme y hoy... que apague el móvil también», explicó. La mejor noticia en cualquier caso es que el Pipo ha demostrado que cuando apuesta por un jugador de la cantera no le pierde de vista de cara al futuro. No lo ha hecho con los jugadores en los que confió el curso pasado como Javi Guerra, Fran Pérez o Diego López, tampoco en Alberto Marí, que ya cuenta con minutos tras volver de la lesión, o con futbolistas como Yarek y Mosquera, que han estado a la altura siempre que los ha necesitado. Ahora, el camino de Otorbi debe ser el mismo que el de Pablo Gozálbez, que ayer también disfrutó de minutos, Hugo González y compañía.

En definitiva, el partido de ayer deja, además de la clasificación tras vencer por 1-2 en Cartagonova, deja una fantástica actuación en el debut de otro de los nombres que hay que apuntar para el futuro más inmediato del cuadro de Mestalla.