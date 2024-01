Parece mentira, pero es la triste realidad del Valencia de Peter Lim. El club estará muy pendiente esta noche (20:45) de la final de la Copa de Liga de Portugal entre el Estoril y el Braga. El mercado de invierno del Valencia, por increíble que parezca, depende de lo que pase hoy en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria. El motivo: Koba Koindredi. La venta del valencianista (cedido en el Estoril) al Sporting de Portugal es la llave para desbloquear el mercado de enero de Valencia. Peter Federico y Rafa Mir conocen la situación y esta noche tendrá la mirada puesta en Portugal conscientes de que todas sus posibilidades de recalar en el Valencia pasan por el traspaso de Koba al Sporting. El jugador va a ser titular y eso tiene un riesgo alto en clave mercado teniendo en cuenta que una lesión podría tirar al traste la operación. El Valencia cruza los dedos. Peter Federico y Rafa Mir, también.

El Valencia vive las últimos horas del mercado pendiente de Koba. El club no dispone de los derechos del jugador, cedido en el Estoril, y necesita que sea el club luso quien ejerza los 3 millones de opción de compra para posteriormente revenderlo al Sporting de Portugal. De esos 3 millones, 450.000 serán para el Lens porque se guardó un 15% de un futuro traspaso. El plan pasaba por ejecutar la operación a tres bandas una vez quedara eliminado el Estoril de la Copa de la Liga. Sin embargo, el equipo de Koba eliminó al Benfica el miércoles contra todo pronóstico y se clasificó para la final de hoy. Un contatiempo que ha retrasado la operación y que la pone en riesgo porque la intención del entrenador de Estoril Vasco Seabra y del propio Koba es que dispute la final de titular. Lo normal es que, si no hay ningún imprevisto en forma de lesión, la operación se reactive a partir del domingo. El Valencia necesita ese dinero como única opción para reforzarse en el mercado de invierno. Es la consigna de Lim como ya advirtió la presidenta Layhoon Chan en la Junta General de Accionistas. «A no ser que encontremos algo más de presupuesto será complejo adquirir nuevos jugadores en el mercado invernal». Es la hoja de ruta de Meriton para los fichajes. No hay más.

El primer movimiento del Valencia una vez asegure los 2,6 millones de la opción de compra de Koba será cerrar la cesión de Peter Federico González. El acuerdo entre el Valencia, el Real Madrid y el jugador es total. El extremo está listo para firmar, pero necesita el OK de la ‘operación Koba’. El club blanco lo da por cedido al Valencia hasta el punto que ya ha hecho oficial su sustituto: Jeremy de León. El madridista, con contrato hasta 2025, está dispuesto a esperar hasta el final como ha demostrado durante las últimas semanas aunque hay varios equipos de primera división que han mostrado interés por el futbolista. El Valencia está por delante de todos. Este fin de semana no está previsto que juegue en el Castilla-Linares de Primera RFEF.

Más difícil está la incorporación de Rafa Mir. El Valencia de Valencia no contempla su fichaje en este mercado de invierno, pero con Peter Lim y Jorge Mendes de por medio todo es posible. La llegada del delantero del Sevilla no se puede descartar por el historial de operaciones del ‘superagente’ en el Valencia y, casi igual de importante, porque el futbolista sigue rechazando ofertas y parando negociaciones a la espera del Valencia. La última: la que tenían abierta el Sevilla y el Torino para la salida del jugador. Rafa Mir lo ha parado todo. De momento, el delantero aguanta.