La financiera que garantiza los 250 millones de euros de la oferta de Miguel Zorío a Peter Lim por su paquete accionarial del Valencia es la misma a la que ha acudido el club para solucionar la falta de liquidez ante el primer pago de las fichas de los jugadores. El Valencia va a pagar a la plantilla con la misma empresa que financia a Zorío: Bravo Capital (Toro Finance). De hecho, el martes, solo un día después de que Zorío anunciara públicamente su oferta, se produjo una reunión entre el club y la financiera con la presencia de la presidenta Layhoon Chan en las oficinas de la entidad de Mestalla.

Según ha podido confirmar SUPER, el Valencia dispone de una línea de crédito con Bravo Capital de hasta 10 millones de euros, de los cuáles el club ya ha gastado 5 en función de sus necesidades financieras. Se trata de una línea de crédito que involucra al Valencia y a los jugadores para el pago de las nóminas. El funcionamiento, tal y como ha podido saber este periódico es el siguiente: los jugadores piden el crédito a Bravo Capital y posteriormente el Valencia paga con intereses.

El Valencia se ha visto obligado a buscar una empresa de financiación no bancaria ante sus problemas para generar recursos suficiente para abordar los a la plantilla y la negativa de Peter Lim inyectar más dinero. El problema viene de lejos. No es la primera vez que el Valencia ha recurrido a empresas de financiación no bancarias o 'partners' financieros. En 2022, por ejemplo, el club pidió financiación por un valor superior a los 10 millones de euros para que los jugadores cobrasen las cantidades pendientes con la fecha tope del 31 de diciembre de 2022 y con indemnizaciones en forma de intereses. La historia se repite. Años antes, el Valencia ya había cumplido con la devolución del anterior préstamo que le otorgó Gedesco para pagar a los futbolistas en el año de la pandemia, 2020, cuando solicitó también una línea 'confirming' de seis millones.

La falta de liquidez asfixia al Valencia a todos los niveles. Sin embargo, desde dentro del club se normaliza la situación. así lo hizo la presidenta Layhoon Chan a raíz de que SUPER destapara la vuelta de los pagarés al club. "Los pagarés son una forma de pago que existe dentro del mundo financiero y los jugadores perciben su contrato íntegro", decía. Para la directora financiera del club tampoco es nada anormal. Inma Ibáñez ya dejó claro en una Junta General de Accionistas que "los bancos tradicionales, en general en España, a nosotros con la trayectoria que tenemos no nos dan nuevos prestamos".

La oferta de Zorío está compañada por garantías financieras de Bravo Capital, la misma entidad que ha financiado a gran parte de clubes de LaLiga entre los que se encuentra el Valencia de Peter Lim. Su oferta está avalada por Toro Finance (Bravo Capital), cuyo consejero delegado es Antonio Aynat, el cofundador y ex consejero delegado de la financiera Gedesco. Zorío también ha llegado a un acuerdo con la sociedad de valores del mismo grupo financiero para sacar las acciones a bolsa en un periodo de 3 años y repartirlas entre los valencianistas.