28·01·2024 23:28

¿La gente 'corre' mucho con Europa o el Atlético simplemente es mucho?

"Muchas veces el elogio te lleva a una situación en la que empiezas a dejar de hacer cosas. Nosotros como equipo no podemos. Incluso aquí, a tu mejor nivel, te pueden ganar. Pues imagínate como hoy. No hemos empezado bien de inicio. Les hemos dado la pelota, no hemos sido presionantes, hemos estado miedosos, no hemos sacado la pelota. No me ha gustado el equipo, sobre todo en la primera parte. Ha sido una anécdota irnos solo 1-0. En la segunda parte mejor, hemos metido más ritmo pero no nos ha dado. Nos han hecho el 2-0, se ha complicado todo mucho. Nos tiene que servir para aprender.

¿Le puede pesar al equipo tan joven pensar o que se hable de Europa?

"A mi me parece genial que la gente se ilusione. Ahora estamos más cerca de los puestos de privilegio que de abajo, pero nosotros no podemos mirar eso. Tenemos que estar centrados en el partido. Hoy hemos estado mal, hay que decirlo. No lo hemos entendido bien, hemos concedido bien, no hemos estado a nuestro nivel en muchas cosas... Ha sido muy mal partido. Nos han superado y han jugado un partido plácido"