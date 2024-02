DIRECTO Clasificación de LaLiga EA Sports

"Llegó el momento de la verdad: la alcaldesa debe decidir entre apoyar a Lim o al valencianismo" El Ayuntamiento aún no ha remitido al juzgado el expediente completo de las licencias, fichas y convenio urbanístico, que debe incluir el informe de la OCA/ECUV de esta semana. El concejal de licencias aún no ha remitido a Zorío el supuesto dictamen jurídico que avalaba la vigencia de las licencias antiguas, y que debería llevar fecha anterior a sus declaraciones públicas en las que afirmó que dicho informe se le había entregado al 2º Teniente de Alcalde. El abogado del Ayuntamiento debería defender a la mayoría de valencianos representados en el Pleno: 20 concejales han declarado públicamente estar en contra de darle el convenio urbanístico a Peter Lim si no se cumplen las condiciones impuestas públicamente por la Alcaldesa: renunciar a las reclamaciones judiciales, aval sobre total de la obra, estadio cinco estrellas y convenio urbanístico posterior a la concesión de la licencia