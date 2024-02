6 de marzo: fecha clave para saber si el Valencia tiene una prórroga de la ATE

El Valencia CF sigue metido en una rueda de la que no sabe cómo escapar. A vueltas con la licencia de obra del Nou Mestalla con el Ayuntamiento así como con el nuevo convenio, Meriton no se ha dado por vencido en su intención de conseguir una prórroga de la Administración Territorial Estratégica (ATE), que caducó a mediados de 2022 por incumplimientos del promotor.

Dentro de un mes, concretamente el seis de marzo, el Juzgado de Valencia decide si al club se le concede o no una prórroga de la ATE, una de las dos demandas que la entidad valencianista tiene interpuestas por la vía contencioso-administrativa. La otra tiene que ver con la caducidad de la misma.

María José Catalá sigue firme

Desde su llegada a la alcaldía el pasado 28 de mayo, María José Catalá ha tratado el tema con la máxima firmeza posible. La alcaldesa no se ha movido de la postura de no conceder facilidades a Peter Lim y construir un estadio como la ciudad y el club merecen. También fue clara en su postura de no firmar el nuevo convenio, que actúa como sustituto de la caducada ATE, hasta que el club no reanudara las obras. En las últimas semanas, Meriton ha hecho un amago de reacción presentando informes para recibir la licencia de obra, aunque de momento la Avenida de las Cortes Valencianas siguen sin grúas que trabajen en el nuevo estadio.