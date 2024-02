Las constructoras aún no han recibido el proyecto básico del Nou Mestalla

El tema del Nou Mestalla está de nuevo más candente que nunca con el juicio de la ATE en el horizonte y las recientes manifestaciones de los políticos. El Valencia CF pretende conseguir las licencias de obra con el proyecto básico que presentaron en verano de 2022, y lo hacen con el discurso de que cuando las obtengan reanudarán las obras en la Avenida de Cortes Valencianas. No obstante, pese a que la documentación sobre el estadio que proyecta el club sí ha llegado al Ayuntamiento, lo cierto es que el expediente no está todavía disponibe -el plazo expira el viernes- ni la información ha sido recibida por las constructoras.

El Valencia contactó con algunas de ellas desde finales del año pasado, pero según ha podido saber Superdeporte, ninguna de ellas ha recibido ese proyecto básico de estadio elaborado por Mark Fenwick y que obra en poder de las instituciones, por lo que ninguna de estas constructoras se ha podido poner manos a la obra en confeccionar un presupuesto definitivo ni una planifiación de plazos.

Todo esto es paralelo al asunto de la concesión de las fichas urbanísticas, que es donde está el embrollo a nivel político y que hoy ha motivado las palabras de la alcaldesa María José Catalá: "No se negocia nada de forma paralela que no conozcan los portavoces, lo desmiento. No se ha dado ninguna prebenda ni facilidad de más al Valencia CF, de la que estaba sobre la mesa cuando ellos dejaron (PSPV y Compromís) la Corporación Municipal. El ejemplo está en que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una coma de las que estaban preparadas por parte del partido socialista y Compromís en el Ayuntamiento. Ellos las sacaron a exposición pública, finalizó el plazo y así se han quedado", exponía, desmintiendo que desde su equipo de gobierno se esté facilitando el camino a Peter Lim.

No lo ven igual desde Compromís, que a través de Papi Robles sembró de nuevo la sospecha: "Lo que hay detrás de las negociaciones secretas entre el PP y Lim son beneficios urbanísticos para Meriton, sin hacer prevalecer la voluntad de la afición ni de la ciudad de Valencia", explicaba.