El Valencia viajó a Gran Canaria con la intención de dar un paso adelante en la clasificación. Y al final lo acabó dando hacia atrás. El equipo desaprovechó una oportunidad de oro para dar un salto en la tabla, perdió contra un rival directo en LaLiga y cayó a la novena plaza por detrás de Las Palmas. Por perder, se perdió hasta el gol-average particular con el equipo canario. Los de Rubén Baraja están rindiendo por encima de sus posibilidades desde la primera jornada del campeonato, han asegurado la permanencia en la categoría mucho antes de lo que la presidenta Layhoon Chan esperaba, pero aspirar a objetivos mayores es otra cosa. Europa está muy lejos como se vio anoche en el estadio de Gran Canaria. Europa así es imposible.

El equipo del Pipo se estrelló contra su propia realidad en otra pobre imagen como visitante. La única forma para seguir en la pelea de los puestos europeos es sumar puntos lejos de Mestalla y el equipo no da la sensación de estar preparado. Este sábado encadenó su segundo derrota consecutiva a domicilio dos semanas después del 2-0 del Civitas Metropolitano a manos del Atlético de Madrid.

Al Valencia se le hizo muy cuesta arriba el final del partido. El equipo se cayó a la hora de la verdad con desajustes defensivos, con errores individuales y sin la experiencia necesaria para manejar el ‘tempo’ del partido en los últimos minutos. Los del Pipo comenzaron el partido con opciones reales de acabar sextos en la clasificación. Noventa minutos después, son novenos con 35 puntos por detrás del Betis (38), la Real Sociedad (37) y Las Palmas (35). Los de García Pimienta adelantan al Valencia en la tabla por el gol-average particular: 1-0 en Mestalla y 2-0 en Gran Canaria. Al equipo no le queda otra que levantarse y seguir. Los del Pipo tienen ahora dos partidos por delante contra rivales de la parte baja de la clasificación (Sevilla y Granada) para levantar el vuelo y seguir mirando hacia arriba en la tabla. La lección de anoche está clara: los puntos como local no son suficientes para seguir vivos en la lucha por Europa.

Foulquier y Munir se dan la mano / LaLiga

Corona, todavía peor

El Director Deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona sacó pecho del buen rendimiento del equipo en enero. Que no hubiera ruido con los fichajes, según él, tuvo mucho que ver. «Este mes el rendimiento ha sido fabuloso, nos ayuda a lo que hablábamos antes, a que no haya ruido. Desde el principio dijimos que la situación financiera no era buena, que no acudiríamos al mercado. Desaparece el ruido y el equipo ha sido muy competitivo en enero. Hay que gestionarlo con tranquilidad, sabemos que se generan noticias, ruido... tranquilidad, el equipo está centrado en competir».

"Sentiment no es negoci"

La afición, a pesar de la derrota ante Las Palmas, valora la temporada de Baraja y sus jugadores y sabe perfectamente quien es el responsable de que el Valencia del Pipo no dé para más. Una pancarta de este sábado en el Gran Canaria señalaba a Peter Lim: «Sentiment no es negoci».