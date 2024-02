Rafa Mir, castigado sin Mestalla

El Valencia y el Sevilla se enfrentarán el sábado en Mestalla sin Rafa Mir en ninguno de los dos equipos. Si no cambian mucho las cosas en los próximos días, el ansiado fichaje de Rubén Baraja será uno de los descartes técnicos de Quique Sánchez Flores en su lista de convocados. Igual que sucedió el domingo en la victoria del Sevilla al Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán.

Rafa Mir fue directo a la grada contra los del Cholo y lo más probable es que no sea la última vez esta temporada. El delantero es pesimista con la posibilidad de viajar el fin de semana a Valencia. El club hispalense, como Peter Lim durante las últimas horas del mercado, le ha dado la espalda. El entrenador le ha comunicado que no entra sus planes y la directiva está muy molesta con el jugador porque no aceptó la oferta del Trabzonspor la semana pasada.

El mercado de fichajes turco cerraba el 7 de febrero (una semana después que en el fútbol español) y el Sevilla presionó personalmente al futbolista para que aceptara la oferta otomana con la que el club andaluz tenía la posibilidad de hacer caja. Rafa dijo «no». Cuatro días después, el murciano se fue a la grada por primera vez en la temporada.