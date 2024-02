La Asociación de Futbolistas VCF organiza el primer triangular de leyendas femeninas

La Asociación de Futbolistas del Valencia CF, "en su ánimo por reconocer el esfuerzo y dar mayor visibilidad al Valencia CF femenino en particular y al deporte femenino en general", organiza el I Triangular 'Llegendes Femenines de la Comunitat Valenciana', el primero que se realiza siendo protagonistas las exjugadoras más importantes de los equipos principales del territorio valenciano.

Exjugadoras del Valencia CF, el Levante UD y Villarreal CF se medirán el próximo 25 de febrero en el Poliesportiu El Terç d'Alaquàs a partir de las 12 horas en un triangular en el que la entrada es gratuita.

La presentación ha tenido lugar este lunes en el Castell d'Alaquàs con la presencia del alcalde de la localidad, Toni Saura y el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner, como anfitriones.

El exjugador del Valencia CF explicó que la iniciativa surge "como homenaje al fútbol femenino y permitir también que ellas puedan seguir ligadas al mundo del deporte después de la retirada. Ellas son las más importantes, las futbolistas, que están aquí representando a los tres clubes con equipo femenino en la élite".

"Ojalá sea el principio de un reencuentro y que se celebre cada año"

Ruth García, mítica exjugadora del Levante UD, agradeció "la realización de este primer triangular. Es una iniciativa muy bonita e importante porque reconoce la labor de todas las jugadoras que han hecho tanto por el fútbol femenino. Podremos reencontrarnos con viejas compañeras. Ojalá sea el principio de un reencuentro y que se celebre cada año".

Por su parte, Sara Rodríguez del Villarreal señaló que "si me cuentan hace diez años que jugaría un partido de leyendas no me lo habría creído. Será especial reencontrarse con compañeras y rivales"; mientras que la embajadora del Valencia CF María Martí agradeció a la organización de este triangular.