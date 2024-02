Mestalla, caldera de España

El Valencia CF prevé que el sábado 2 de marzo Mestalla vivirá el primer lleno de la temporada con la visita del Real Madrid, actual líder de la Liga. A falta de dos semanas, las entradas están agotadas y la única posibilidad de adquirir una localidad es que los abonados que no puedan finalmente acudir al partido liberen su billete mediante el servicio de ‘Asiento Libre’. No obstante, el ambiente que en menos de 12 días presentará el estadio no será algo excepcional, sino, más bien, la culminación del comportamiento ejemplar de la afición valencianista. Entre los 14 estadios de la Liga con una capacidad superior a las 20 000 personas, el del Valencia es el que registra mejor porcentaje de asistencia media en la campaña 2023/24.

Mestalla vestirá la mejor entrada de lo que va de temporada en el choque contra el equipo de Carlo Ancelotti, un encuentro que inevitablemente estará marcado por la polémica suscitada con Vinícius en la visita del Real Madrid el pasado mayo. Entonces, más de 46 000 espectadores fueron testigo de la victoria de los de Rubén Baraja por un gol a cero, tanto obra del asturiano Diego López. Ya había nacido una comunión entre los jóvenes ‘soldados’ del Pipo y la grada blanquinegra.

A lo largo del presente curso, la conexión ha subido de voltaje y así lo probará el hecho de que el próximo 2 de marzo la afluencia a Mestalla será todavía mayor a la del último Valencia - Madrid. El valencianismo hará de su feudo una caldera. Durante la media docena de partidos en casa, las entradas por encima de los 40 000 asistentes se han convertido en tónica habitual. Hasta el punto de que los seguidores blanquinegros han hecho de su campo un fortín, el segundo de todos los de la competición española con el porcentaje de afluencia más elevado, solo por debajo, precisamente, del próximo destino del conjunto de Baraja, el Nuevo Los Cármenes. Con una capacidad para 19 336 espectadores, merced a una asistencia media por jornada de 17 506, el estadio granadino se ha llenado en un porcentaje del 90,5 %.

Pasados 12 encuentros en el campo valencianista, el promedio de asistentes al estadio del Valencia roza los 44 000, en concreto, 43 935. El porcentaje de lleno en Mestalla alcanza el 88,9 %, el más potente entre los grandes de la liga española. Superior a los de Real Madrid (87,9 %), Atlético de Madrid (81,1 %), Betis (83,8 %)y Athletic Club (85,3 %), todos ellos con estadios más grande que el blanquinegro. Curiosamente, la afición del Valencia gana también a la culé en las cifras de asistencia media. El Barcelona, desplazado al Lluís Companys por las obras en curso en el Camp Nou, se queda en 41 030 por cada cita y un porcentaje del 82,9 %.

En tiempos en los que la continuidad en la Avenida de Suècia crece en el corazón de los valencianistas como alternativa a la construcción de un nuevo estadio, varado desde 2009, lo sucedido en el presente demuestra la magia que sigue generando el fortín edificado en 1923. La química entre equipo y afición entre las cuatro esquinas y la verticalidad de Mestalla se trata, sin duda, de unas de las claves de que el equipo esté pasando un año mucho más tranquilo que el pasado, cuando sufrió hasta el final en la lucha por salvar la categoría.

En casa, los blanquinegros han sumado 24 de sus 36 puntos, encajando solamente seis goles. Como local, el Valencia es el menos goleado de la Liga, y es así como Giorgi Mamardashvili ha dejado siete veces la portería a cero de un total de ocho. Los del Pipo se sienten fuertes rodeados por los suyos.

En todos y cada uno de los encuentros jugados en Mestalla han superado los 41 000 espectadores en las gradas. De momento, el récord de la temporada se estableció en el partido correspondiente a la decimoséptima jornada contra el Barcelona ante 46 492 espectadores el pasado 16 de diciembre. A continuación, siguen los 45 362 presentes en el Valencia - Atlético del 16 de septiembre, fecha en la que los de Baraja golearon a los rojiblancos. De hecho, los valencianos no pierden en su coliseo desde el 0-1 de la Real Sociedad del 27 de septiembre ante 44 200 seguidores.