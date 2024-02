El motivo del PSOE a su abstención en la moción por el Nou Mestalla

Este miércoles se ha aprobado una moción con los votos favorables de PP, VOX y Compromís para retrasar la concesión de las fichas urbanísticas a la elaboración de una auditoría que exponga el coste real de acabar las obras del Nou Mestalla, cantidad que deberá ser completamente garantizada. El otro gran partido que ha estado presencialmente en la reunión ha sido el PSOE con Sandra Gómez a la cabeza, absteniéndose.

Desde los socialistas se exponen los motivos de esta decisión señalando que el espíritu de la moción es bueno, pero que respecto al original en el que ellos estaban "se han quitado y recortado exigencias del cumplimiento de la ATE" y del aval con las que "a la larga puede terminar encajando el proyecto Tholos", en referencia al proyecto presentado por el club, que para algunos grupos políticos no es suficiente.

Y en cuanto a la votación negativa al punto dos (Por seguridad jurídica posponer cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el Valencia C.F. hasta que se conozca la votación y fallo prevista para el 6 de marzo sobre la ATE del Valencia C.F) porque "reconoce que están esperando a la sentencia del día 6 para presentar las fichas".

La portavoz socialista también ha manifestado su "profunda indignación" ante lo que ha calificado como "estrategia clara, sonrojante y abierta de María José Catalá para ponerle las cosas muy fáciles a Peter Lim y Meriton". "Ha pasado de exigir de cara a los medios de comunicación y la opinión pública que desistiera de las demandas contra el Ayuntamiento a poner negro sobre blanco que está a la espera de que resuelvan los tribunales", ha lamentado.

Horas más tarde se manifestó también en redes sociales, explicando porque no ha votado de manera favorable: "Que nadie se equivoque, hoy en la comisión de urbanismo se ha aprobado hacer una auditoría de costes del estadio low cost. El PSOE no está de acuerdo en ese estadio, por eso no hemos votado a favor. Si el resto de partidos votan a favor es porque están validando ese estadio", explicaba, asimismo, fuentes socialista aseveran que también ha influido que no hayan quitado lo de la demanda y que si bien les parece bien realizar una auditoría, no puede ser la única exigencia que apruebe el ayuntamiento y porque es una auditoría de un campo en el que no estan de acuerdo.