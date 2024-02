La Peña Valencianista Campanar sufre el drama del incendio

Valencia está de luto por el incendio en el barrio de Campanar que se ha llevado la vida de cuatro personas y de momento deja la desgarradora cifra de entre 9 y 15 desaparecidos. La ciudad llora la muerte de los cuatro fallecidos y apoya con todas sus fuerzas a los 450 vecinos afectados que han perdido su casa. El mundo del deporte se ha volcado con la tragedia como no podía ser de otra manera con acciones de solidaridad y mensajes de condolencia y ánimo.

Uno de los colectivos en clave Valencia CF que está sufriendo este drama en primer persona es la Peña Valencianista de Campanar. La peña, fundada en 2019 y actualmente formada de 117 aficionados del barrio tiene la sede a 350 metros del incendio. El jueves por la tarde-noche pusieron el local, inaugurado hace dos años, al servicio de los afectados en un gran gesto de solidaridad entre vecinos.

Mapa peña Campanar / SD

SUPER se ha puesto esta mañana en contacto con el presidente de la Peña Valencianista de Campanar. Vicente sigue consternado por la tragedia. "Ofrecimos el local por si hacía falta, por si a alguien le hacía falta para pasar la noche. Pensamos que si alguien la necesitaba podía pasar la noche allí, por suerte se habilitaron hoteles con unas condiciones mejores que las que nosotros tenemos en la peña. Lo mínimo era ofrecerse. La respuesta de la gente ha sido increíble, todos nos hemos movilizado porque está siendo muy duro".

La tragedia ha tocado muy de cerca a la peña. Una de las personas afectadas que vivía en la vivienda incendiada de Maestro Rodrigo forma parte de la peña. "Tenemos un socio afectado con una de las viviendas, él evidentemente lo ha perdido todo, pero está bien. También hay peñistas afectados indirectamente por familiares o amigos de edificios adyacentes. A mi padre lo desalojaron, a mi hermana también... Todo el mundo de la peña conoce a alguien de la finca, el barrio es un pueblo, allí nos conocemos todos, la gente está verdaderamente afectada", explicaba.

"Fue muy duro, lo vivimos con la incredulidad de no saber lo que estaba pasando por cómo se prendió el edificio. Por eso pusimos la peña a disposición de lo que pudiera hacer falta. Por suerte, se utilizaron locales que estaban un poco más cerca. Lo importante es que desgracias personales no tenemos, más que la tristeza de gente de tu barrio y gente que a lo mejor ha venido a la peña a ver algún partido del Valencia que lo ha perdido todo, es muy duro y nos está afectando, cada vez más. Si al final no se suspende el partido, mañana va a ser un día duro en la peña", asentía dolido Vicente.