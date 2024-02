Todos a bordo para recibir a un transatlántico en Mestalla

Rubén Baraja ha tenido que esperar mucho tiempo para tener a su disposición a toda la plantilla al completo. Y es que desde las primeras semanas de competición el Valencia ha sufrido una plaga de lesiones que parece o parecía no tener fin. Incluso desde pretemporada con la comprometida lesión de Alberto Marí que le impidió estrenarse este curso hasta mediados de diciembre.

Para el partido ante el Real Madrid que se disputa este sábado a partir de las 21 horas, el Pipo tiene la oportunidad de confeccionar la convocatoria sin bajas. Y es que la enfermería ya está vacía después de que Thierry volviera este lunes a los entrenamientos con el grupo. A falta todavía de cuatro días para el partido, todo apunta a que estará disponible.

El lateral portugués comenzó la sesión pero no la terminó. Todavía no está al cien por cien y el cuerpo técnico no va a asumir riesgos innecesarios pues el objetivo es que se recupere para un tramo decisivo de la temporada en el que, a pesar de las dificultades, hay posibilidades, aunque casi remotas, de alcanzar puestos europeos.

Diego López y Almeida

Otra de las notas positivas de la sesión fue la de asturiano Diego López, que ya completó todos los entrenamientos de la pasada semana y que se ejercitó con normalidad durante la jornada de este lunes, en la que siguió protegido con una máscara para evitar golpes en el pómulo izquierdo, del que fue operado por una fractura en el hueso cigomático izquierdo hace ahora 20 días. Cabe recordar que Diego López fue el hombre que decidió el partido ante el Madrid el curso pasado en Mestalla.

El triunfo dio tres puntos que, a la postre, fueron decisivos para la permanencia. Asimismo, el centrocampista portugués André Almeida también se integró en el grupo y empieza ya su cuarta semana consecutiva de entrenamientos. El futbolista, que se fracturó una vértebra el pasado 1 de octubre ante el Real Betis sigue avanzando en su particular ‘pretemporada’ y podría entrar ya en la lista de convocados ante el Real Madrid.

A pesar de que la plantilla está al completo, Baraja también echó mano este lunes de los canteranos Pablo Gozálbez, Hugo González y el central Yarek Gasiorowski, toda vez que el joven valenciano ya estuvo disponible tras perderse la semana pasada varios entrenamientos por estar concentrado con la selección sub-19, con la que disputó dos amistosos ante la selección de Noruega.