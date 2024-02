Cañizares: "Jamás se me ocurrió decir que toda una afición era homófoba"

Santiago Cañizares volvió a defender el honor de Mestalla en los medios nacionales. El que es para muchos el mejor portero de la historia del Valencia CF contó una anédcota de su etapa en activo que dejó en muy mal lugar a los responsables de la campaña de acoso y derribo contra el valencianismo en su totalidad.

Uno de los elementos más carismáticos de 'Cañete' fue el pelo teñido de color platino que le hacía inconfundible, una decisión que tomó siendo futbolista del Valencia. Después de hacerlo, el exportero confiesa que en todos los estadios de España recibió insultos homófobos por ello, sin embargo, su reacción fue bien distinta a la que Carlo Ancelotti y Vinícius Jr: "Jamás se me ocurrió decir que toda la afición de un estadio era homófoba. Sí he dicho alguna vez que hay personas que no deberían estar en los campos", explicaba.

No es la primera vez que Cañizares defiende el escudo del Valencia en las tertulias de Cope a escala nacional. Lo ha hecho con las graves acusaciones de racismo contra Mestalla y también contra los desmanes de Peter Lim como máximo accionista.