Cuidado con el juego sucio de Real Madrid TV

El Comité de Disciplina de la RFEF desestimó ayer la denuncia del Sevilla por los vídeos de Real Madrid TV con los que semana a semana tratan de condicionar al estamento arbitral incidiendo de forma sistemática en sus presuntos errores. Para el comité no se ha infringido ningún punto del código disciplinario y, por tanto, no se procederá a ninguna apertura de expediente sancionador. Es decir, que la televisión del club blanco seguirá campando a sus anchas en la competición con sus «campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición», como denunció con valentía el club hispalense. Los de Nervión fueron la última víctima arbitral del rodillo madridista en el Bernabéu. El siguiente afectado puede ser el Valencia en Mestalla. Cuidado.

El Real Madrid TV cargó duramente contra el arbitraje de Díaz de Mera en el Madrid-Sevilla del domingo y, lo que es más peligroso en clave Valencia, ya ha comenzado a condicionar al estamento arbitral de cara al sábado. La televisión oficial del club blanco ha vuelto a la carga esta semana con Mestalla a la vista. El martes emitió un vídeo ejerciendo presión descaradamente sobre el doble rasero del VAR.

«Al Madrid le han anulado 27 goles en las seis temporadas con el VAR en funcionamiento con una llamativa disparidad de criterios. 27 goles que no subieron al marcador desde la llegada del VAR a España la temporada 2018/19. Una cifra altísima y más viendo la increíble diferencia con los rivales. Once goles anulados más que el segundo y 16 goles más que el Barcelona. Al Madrid el VAR le ha anulado más del doble de goles que a su principal rival histórico en LaLiga. ¿Pero cómo vamos a entenderlo si ni el propio director del VAR se aclara a la hora de escoger un fotograma. Normal que esta herramienta siga dejando mucho que desear. Más allá de los goles anulados, el Real Madrid tiene una cifra de récord en relación al VAR y casualmente es otra cifra de la que también sale perjudicado porque es el primer equipo en toda la historia que alcanza las 60 intervenciones del VAR de Clos Gómez para modificar una decisión a su favor». Ayer siguió su serial. «El Real Madrid lidera el ranking de faltas recibidas, pero somos el quintos en amarillas a los rivales. La falta de protección a Bellingham es un hecho. Ningún rival del Madrid ha sido expulsado».

El Real Madrid TV ha puesto en marcha su maquinaria para condicionar a los árbitros. Y eso que todavía no hay elegidos para dirigir el Valencia-Madrid. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) designará este jueves a los colegiados de campo y de la sala VAR. A partir de ahí, peligro. La televisión oficial del Madrid ha demostrado ser experta en organizar «campañas de persecución y hostigamiento» hacia el árbitro de turno como denunció el Sevilla.

«El Sevilla ha procedido a denunciar mediante un escrito la campaña de persecución y hostigamiento hacia el Sr. Colegiado Díaz de Mera, y González Fuertes a través de Real Madrid TV. El Sevilla FC quiere denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción», decía la denuncia desestimada en el día de ayer por el Comité de Disciplina.

Pese a la sentencia desfavorable, el Sevilla no va a rendirse. La idea del club andaluz es presentar una segunda denuncia argumentando el precepto del Código Disciplinario que se estaría infringiendo con estos vídeos contra el estamento arbitral. Los vídeos de Real Madrid TV empiezan a indignar al mundo del fútbol y ya han provocado las críticas del presidente de LaLiga Javier Tebas y el presidente del CTA Luis Medina Cantalejo. La indignación va a más. «No me parece correcto. Me parece inadecuado porque esos vídeos meten una presión tremenda. No nos gusta en absoluto. No hay en ningún deporte ningún equipo en el mundo que esté haciendo esto», afirmó el máximo responsable de los árbitro. Tebas, por su parte, ha mostrado su predisposición a personarse en la denuncia del Sevilla.

«El tema de Real Madrid TV es un tema que va en contra del buen orden deportivo. Está bien la crítica, decir que a veces las cosas no están bien, pero constantemente el recochineo, la superioridad, cuando creo que el Real Madrid, como club, no puede tener ese argumento». Tebas no descarta que los vídeos acaben recibiendo una sanción porque son es el órgano oficial del Real Madrid».

De Madrid TV a La Sexta

La maquinaria blanca no sólo echa madera al fuego a través de Real Madrid TV. La Sexta utilizó una imagen del cantante Morad con el escudo del Valencia en la sudadera para ilustrar la información de su condena a dos años de prisión. ¿Casualidad?