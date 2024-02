Mosquera: “No comparto que se diga que la afición del Valencia sea racista"

Cristhian Mosquera es una de las sensaciones de la temporada en LaLiga EA Sports. El central se ha convertido en un fijo en la defensa del Valencia CF a las órdenes de Rubén Baraja para el que solo ha tenido buenas palabras. El alicantino, recién renovado hasta 2026, cuenta en una entrevista exclusiva para À Punt cómo está siendo la campaña de su consagración en la élite con vistas a una prueba de altura con la visita a Mestalla del Real Madrid el próximo sábado.

“Jugar contra el Madrid siempre es motivante e ilusionante. Nos tomamos este partido como uno más, son tres puntos más. Sabemos también de la importancia del partido, es en casa y la gente tiene ganas de que nos llevemos los tres puntos”, asegura Mosquera.

Un duelo evidentemente marcado por el puntual episodio racista contra Vinícius por parte de tres aficionados, así como por las provocaciones del brasileño a la grada durante el encuentro de la pasada temporada. “Fue un momento tenso pero fuera de ahí el Valencia CF ya tomó medidas. Fueron tres o cuatro personas… es un tema que ya es pasado y el club actuó bien”, explica el central, que vivió todo lo ocurrido desde el banquillo de Mestalla.

Asimismo Mosquera ha sido tajante con los que acusan a toda la afición del Valencia de racismo a raíz de ese suceso: “No comparto que se diga que la afición del Valencia sea racista. Lamentablemente hay muchas personas así, pero que se diga eso de la afición del Valencia no creo que esté bien”.

Por último el alicantino centra el tiro en el duelo y espera un ambiente que "ruja" para apoyarlos contra el Madrid. “Será un recibimiento caliente, la gente tiene ganas. Contra el Madrid todo el mundo quiere ganarlo. Espero que sea un partido más en Mestalla, que la afición ruja, que nos apoye y que ganemos el partido”, sentencia sobre el partido.

Titularidad y renovación hasta 2026

Mosquera está viviendo un auténtico sueño. El central no solo se ha asentado como titular en el Valencia CF, sino que está llamando insistentemente a las puertas de la Sub-21 de Santi Denia. “La verdad es que es un sueño hecho realidad. Con 12 años llegas aquí, tienes ese sueño pero lo ves lejos. Sabes que tienes que trabajar mucho, tener suerte y gracias a Dios he tenido la oportunidad este año de que se den las cosas y poder ayudar al equipo", habla Mosquera sobre su trayectoria en el club.

Pese a ello, el zaguero tiene los pies en el suelo y sabe perfectamente que quiere Baraja de él: “Suena todo muy grande pero también es gracias al míster que este año me está dando bastantes oportunidades. Está confiando mucho en mí y yo intento transmitirle esa confianza dentro del campo y aportar mi granito de arena. La temporada pasada también era otra la situación del equipo y era más complicado. Yo entendí al míster que en una demarcación como la mía era complicado darle oportunidades a un chico joven que no tenía experiencia, pero este año he aprovechado las oportunidades que he tenido y así se está demostrando".

Respecto a su relación con el entrenador comenta que es "muy cercana" y habla maravillas de Baraja: “El míster transmite mucho a los jóvenes, no solo quiere ganar él si no hacernos mejores a nosotros y es algo que nosotros también le agradecemos, que insista tanto en aspectos que debemos mejorar para hacernos mejores futbolistas"

"Es un luchador y un guerrero. Se le nota ese hambre de ganar siempre, de conseguir cosas grandes y es una leyenda del club. Le admiramos mucho", añade sobre el Pipo, nombre que se le ha dado a la 'quinta' de jóvenes que están brillando esta temporada. “Lo escuchamos mucho pero nos lo tomamos como un reto. Somos jóvenes y nos queda mucho, pero queremos devolver esa confianza que nos está dando el Valencia en el campo y conseguir grandes cosas para este club”, concluye.