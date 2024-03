Contra Peter Lim y contra el Real Madrid

El 21 de mayo el Valencia ganó tres puntos contra el Real Madrid y se acercó a la salvación pero el ruido de fondo empañó un triunfo serio y de autor. Baraja frotó la lámpara y dio una victoria a una afición que sufrió más de lo esperado después de aquellos noventa minutos. Y no solo por la clasificación. En el conjunto blanco se inició una campaña sin precedentes y el primero en contribuir a ella fue Carlo Ancelotti. El técnico salió a rueda de prensa a manipular la realidad.

Aseguró que todo el estadio había entonado cánticos racistas y había colocado a Mestalla en el foco. Hoy tanto él como la plantilla blanca pisarán de nuevo el césped de un escenario que mucho ha cambiado desde entonces. De hecho, el Valencia tampoco es el mismo que el 11 de noviembre recibía un manotazo de época en el Bernabéu. De aquel equipo al actual, la evolución es total. Y eso es lo que quieren demostrar Gayà, Pepelu, Hugo Guillamón y compañía. Pero antes de esa batalla hay otra. Esa que se juega en la calle y que tiene como objetivo vencer a un rival aún más complicado que el Real Madrid: Meriton Holdings.

Peter Lim mantiene su pulso con las instituciones y con el valencianismo. El nuevo estadio de Cortes Valencianas lleva más de 15 años parado y más allá de explicaciones que no convencen a nadie, las obras no han arrancado porque el propietario no ha querido. Ni antes de que apareciera el dinero de CVC, ni después. Ni con Kiat visitando las ruinas del Nuevo Mestalla, ni con Anil, Layhoon... La gran preocupación, además del estadio, es ver cómo el proyecto deportivo sigue debilitándose y a pesar de que esta temporada las cosas están yendo incluso mejor de lo previsto, el Valencia recibe al Madrid con el sueño de entrar a pelear por la Conference League. Lejos quedan otros objetivos. En definitiva, las calles hablan en Valencia. Primero con la marcha cívica que arrancará desde la calle de las Barcas, número 2 -esquina Plaza del Ayuntamiento-, a las 17:00, y acabará a las 19:00 cerca de la puerta cero de Mestalla. Justamente en ese punto comenzará a disputarse el otro partido a las 21:00 contra el Real Madrid.

Manifestación

Superdeporte ha tenido acceso a la pancarta que encabezará la manifestación. «Vuestra traición, nuestra sentencia. 1919-2030». Los colectivos valencianistas Libertad VCF, De Torino a Mestalla, Espíritu del 86, Últimes vesprades a Mestalla’, Viachers’, VCF Sud y ‘col·lectiu penyes valencianistes’ (sin la APV) firmaron un comunicado para «Exteriorizar de forma pública y notoria, nuestra oposición a la gestión del Valencia perpetrada por su máximo accionista a través de la empresa pantalla Meriton; reprobando, asimismo, el particular régimen de represión de la libertad de expresión y la discrepancia que se viene llevando a cabo en nuestro club por los representantes del máximo accionista en Valencia, habida cuenta de la clara contradicción de tales actuaciones con nuestros más fundamentales principios de convivencia».

Y de la misma forma «exigir los máximos implicación y compromiso de nuestros representantes políticos a fin de que cumplan las promesas realizadas en la campaña electoral previa a los comicios municipales de 2023 y mediante las cuales se comprometían a iniciar los contactos y conversaciones oportunos con la finalidad de propiciar la salida de Lim ». L’Agrupació llevará la pancarta «Fora Lim».

Barrio de Campanar

El club rendirá tributo a las víctimas y damnificados del barrio de Campanar, así como a los héroes de los servicios de emergencias que participaron en las labores de rescate: Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, UME, Cruz Roja, 112 y Protección Civil. La grada de animación cantará «Campanar, te quiero» después del minuto de silencio oficial. La Curva quiere que en ese minuto todo el estadio saque el móvil a modo de 50.000 velas. La Peña Campanar desplegará su bandera y todos los jugadores lucirán brazaletes negros.