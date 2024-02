2M: "Llamada de atención a los políticos"

¿Quién dice que las protestas contra Peter Lim no sirven de nada? La manifestación que prepara el valencianismo para el próximo sábado, 2 de marzo, es el ejemplo de todo lo contrario. La marcha saldrá a las cinco de la tarde, desde el número 2 de la calle de las Barcas, con una victoria de antemano: la moción de Urbanismo que exige al máximo accionista someterse a una auditoria externa sobre el coste real del Nou Mestalla y presentar garantías de que acabará la obra. No obstante, como indicaron en SUPER fuentes de Libertad VCF, esta decisión es un «avance», pero queda mucho camino por recorrer hasta cumplir con el verdadero objetivo de la afición del Valencia CF, incitar a los representantes de la ciudadanía dar más pasos, a sentarse con Meriton para articular su salida del accionariado del club.

Desde ayer miércoles, las ruedas de la protesta han echado a rodar. Una furgoneta-anuncio, con carteles a ambos lados de 8 x 4 metros, recorre hasta el mismo sábado los principales distritos de la ciudad: Ciutat Vella, Campanar, L’Olivereta, Patraix, La Saïdia, Extramurs, L’Eixample, Pla del Reial, Algirós, Camins al Grau, Poblats Marítims... «Con ella queremos visibilizar en toda València el importante acto del 2 de marzo, publicitarlo para que nadie tenga la excusa de no haberse enterado o no participar», explica José Pérez, presidente de Libertad VCF sobre un vehículo que exhibe el lema ‘Lim Go Home’, el clásico mensaje con el que desde hace años los valencianistas «denuncian el daño que Lim le hace a su equipo, a su club».

«Cada una de las protestas, manifestaciones o vaciado de campo que hemos hecho ha cumplido una misión, un hito. Ahora, con la manifestación del 2M hay que dar un paso más, una vuelta de rosca. Por eso, pedimos más gente que nunca», dice el presidente de Libertad VCF, que aclara que la marcha del sábado, aparte de «denunciar el mal que Meriton le provoca al Valencia», tiene como punto fundamental continuar siendo una «llamada de atención a la Administración».

«Pedimos a los políticos, sin ir más lejos, que sean fieles con sus palabras antes de las Elecciones Municipales de mayo de 2023. En abril organizamos una jornada en la que todos coincidieron en que una de sus tareas al llegar al Ayuntamiento sería sentar en una mesa a los representantes de Meriton Holdings y negociar su salida del accionariado de club. Han pasado nueve meses y no han cumplido con lo que dijeron», dice Pérez.

«Manifiéstate por la defensa de nuestro escudo» y «Lim Go Home», los lemas de la furgoneta-anuncio, desde ayer en marcha. / F. CALABUIG

Uno de los momentos más relevantes de la manifestación del 2M será la lectura del manifiesto que prepara Libertad VCF en el que se insiste en la «necesidad» de que el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana trabajen en un cambio de gestión en el club por la importancia que este tiene como «activo de la sociedad valenciana». «Reclamamos un acuerdo en vías de una solución que involucre a la afición en un proyecto, sin Lim, de democratización del Valencia CF. Si se quiere se puede hacer, lo que urge es implicación política», concluye el presidente de Libertad VCF. Cabe recordar como en abril de 2023, todos los presentes en las jornadas organizadas por Libertad VCF -entre ellos José Marí Olano (PP) y Juanma Badenas (Vox), hoy ambos en el gobierno municipal- abogaban por hacer un frente común para enviar a Lim lejos del Valencia. La declaración del club como BIC o cambios a nivel nacional en la Ley del Deporte en el BOE allanarían el camino. Movimientos de presión contra Lim que una mayoría de valenciastas reclama por la supervivencia de su club que fundamentarán la marcha del 2M.