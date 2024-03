Baraja: "Todo el mundo está pendiente de Mosquera"

Cristhian Mosquera es uno de los grandes nombres propios del Valencia CF esta temporada por su gran rendimiento. El central nacido en Alicante está siendo el gran estandarte de la defensa blanquinegra a sus 19 años y lo que resta de temporada va a ejercer de líder después de la lesión de Mouctar Diakhaby.

Su situación a nivel internacional es compleja porque puede representar a dos selecciones, España y Colombia. El próximo viernes Luis de la Fuente dará la convocatoria española y ha trascendido la presencia de Pau Cubarsí, del Barça, en la prelista pese a que acumula menos méritos y bagaje en la élite que el valencianista, una circunstancia por la que preguntaron a Rubén Baraja.

"No puedo saber los criterios del seleccionador, hay que respetar los motivos y las decisiones de porqué elige a un jugador u otro. La temporada de Mosquera no está pasando desapercibida para ningún técnico de Europa. Todo el mundo está pendiente de él", respondía el Pipo, que no duda de la valía de su jugador para estar de cara a la Eurocopa.