Baraja defiende a Peter Federico y denuncia el racismo selectivo

Rubén Baraja ha salido en defensa de Peter Federico después del aluvión de insultos racistas que recibió en las redes sociales a raíz del Valencia-Real Madrid. El técnico ha reconocido que el jugador está "tranquilo" y que hizo bien cerrando los comentarios de sus redes.

"Está tranquilo, tomó una buena decisión, cuánto más lejos estás de los comentarios tienes muchísima mejor salud mental. Me entristece un poco que la resaca del Real Madrid no se valore lo que vimos en el terreno de juego. Tuvimos momentos para ganar el partido, competimos bien, solo han perdido un partido… polémica, árbitros, gestos...".

El Pipo asegura que "no se le ha dado la misma importancia" como otros casos (Vinícius) y que esa lucha "tendría que ser unidireccional". "Cosas como el tema de Peter que no se le ha dado la misma importancia en un sentido que en otro, tendría que ser unidireccional, esto no tendría que ser así pero estamos para pensar en el partido de Getafe. Él está listo, preparado y mejorando desde que vino. Tiene que aprovechar cada minuto”.