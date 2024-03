Yaremchuk se juega el billete a la Eurocopa con Ucrania

Premio para Roman Yaremchuk en su mejor momento de la temporada. El delantero tendrá trabajo durante el parón FIFA de este mes de marzo. Sergiy Rebrov ha llamado al valencianista para los compromisos que tendrá Ucrania la próxima semana, vitales para el futuro del combinado amarillo y azul.

Yaremchuk es un fijo en las convocatorias de Rebrov y ya estuvo en la última en el mes de noviembre, cuando la selección del Este se jugaba la clasificación para la UEFA Euro 2024. Ahora meses después se ven otra vez en esa la misma situación de todo o nada para lograr el billete a Alemania. Aquella vez se disputaban la última plaza con Italia y ahora tendrán una bala extra con el playoff.

En los últimos tiempos el valencianista ha perdido el cartel de titular con Ucrania debido al gran estado de forma que ha atravesado Artem Dovbyk durante estos meses. El atacante del Girona ha sido una de las sensaciones de la temporada en toda Europa: catorce goles en 16 partidos y los catalanes luchando por el subcampeonato de Liga. No obstante el seleccionador tendrá que decidir, puesto que Dovbyk no anota desde el 21 de enero, mientras que Yaremchuk ha anotado dos goles en sus últimos cuatro encuentros con el Valencia CF.

Yaremchuk, hablando en un entrenamiento con Rubén Baraja / SD

El '9' ha logrado convertirse en una pieza importante en los planes de Rubén Baraja. Su mejoría física y su aclimatación al equipo han terminado por llevarle a la titularidad, formando una pareja muy complentaria con Hugo Duro. El propio técnico elogiaba recientemente el progreso de Yaremchuk desde que aterrizara en Mestalla: “Todo ha sido a través de su mejoría física. Él llevaba tiempo sin jugar, llegar aquí, al prinicipio le costó coger el ritmo, tuvo una pequeña lesión, se fue con su selección. La primera parte de la temporada siempre es más difícil para los que llegan al final del verano. Encima si es internacional llegas y te vas, mucha carga de partidos… eso no le ayudaba. El estar en la dinámica del día a día le está haciendo subir el nivel y la idea es que trate de alargar esto lo más posible en el tiempo. Me alegro por él porque es un chico que necesita esa confianza, pero él especialmente por su situación previa a llegar al Valencia”

Todo o nada para Ucrania

Rebrov y los suyos afrontan un partido crucial para su futuro. Los del Este se quedaron sin una de las plazas para la UEFA Euro 2024 en la fase de clasificación. Ucrania no pasó del empate contra Italia en el último partido de esa ronda de grupos en el que ambos se jugaban el último billete. De hecho el duelo entre ambos no estuvo exento de polémica con Gil Manzano como protagonista. El colegiado extremeño no pitó un claro derribo de Cristante sobre Mudryk en los minutos finales del partido. Tampoco el VAR con Martínez Munuera y Del Cerro Grande avisaron al árbitro principal del grosero error.

Esto provocó que Ucrania se quedara sin pase para la gran cita de este verano, sin embargo, todavía le queda una bala para ser una de las participantes en la Eurocopa. Yaremchuk y sus compañeros tendrán que enfrentarse al playoff de repesca. Así pues la azul y amarilla quedó encuadrada en la Ruta B junto a Bosnia - Herzegovina, Israel e Islandia. Los balcánicos serán el rival de Ucrania en semifinales en un duelo que se disputará el 21 de marzo a las 20:45, mientras que la final será el día 26 de marzo.

Asimismo Ucrania ya conoce cuál sería su camino en Alemania en caso de ganar la final de la repesca. El sorteo deparó que el campeón de la Ruta B vaya al grupo E en el que esperan Bélgica, Eslovaquia y Rumanía.