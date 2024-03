Baraja se pronuncia sobre la ausencia de más valencianistas en la lista de la Selección

La lista de Luis de la Fuente para los dos próximos partidos de la Selección Española ha sido inevitablemente uno de los puntos del día. Dani Vivian y sobre todo Pau Cubarsí han sido las grandes novedades del seleccionador mientras que, en clave valencianista, no sorprende la presencia de José Luis Gayà, un fijo, pero quizá sí sorprende que sea el único futbolista de la plantilla blaquinegra que se vista de rojo en el siguiente parón internacional.

Jugadores como Hugo Duro, Cristhian Mosquera o incluso Pepelu están rindiendo a un nivel sobresaliente en un equipo que pelea por Europa y, por nivel, podrían haber sido incluidos en la lista. Sin embargo, De la Fuente, ha considerado otros perfiles y el entrenador del Valencia, Rubén Baraja, se ha pronunciado al respecto en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal.

El Pipo ha pedido reconocimiento para Hugo Duro, que lleva 12 goles en liga y es uno de los jugadores más determinantes de Primera: "Sinceramente me hubiera gustado que Hugo Duro hubiera estado en la prelista. La selección premia el rendimiento actual, como Pepelu. Está en grandes números. Es mi modesta opinión. Luego ya la lista o no es la opinión del seleccionador y ahí no voy a entrar. Sí creo que su rendimiento esta temporada merece ser valorado. En mi modesta opinión el rendimiento de Hugo no puede pasar desapercibido. El seleccionador seguro que lo sabe. Siempre he dicho que la selección es un premio a un buen rendimiento o a tu trayectoria", explicó.

En cualquier caso, recalcó que "mi trabajo no es hacer las valoraciones de porqué el seleccionador elige a un jugador u otro. Hay que estar contentos porque José repita y con la posibilidad de que ella jugadores que hayan estado en la prelista".

Cubarsí antes que Mosquera

Cristhian Mosquera irá con la sub-21, aunque por rendimiento podría haber formado parte de la absoluta. Rubén Baraja explicó que no piensa que el escudo tenga mucho sino que "el seleccionador tendrá su toma de decisiones.No creo que tenga que ver con el escudo de la camiseta y sí con el gusto o la selección que haga el que decide". Sobre el joven central del Valencia dijo que "afortundamente Mosquera irá a la sub-21. Ha trabajado muy bien durante mucho tiempo".