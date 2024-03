Cenk quiere aprovechar esta nueva oportunidad

El devenir de la temporada ha propiciado que Cenk Ozkacar cuente con otra oportunidad en el Valencia CF para demostrar que puede ofrecer un mejor nivel al que ha ofrecido hasta ahora. La salida de Gabriel Paulista rumbo al Atlético, que fue una decisión de Lim para que el brasileño no renovara automáticamente, y la desafortunada lesión de Mouctar Diakhaby, han dejado a Rubén Baraja con únicamente tres centrales para lo que resta de temporada, siendo uno de ellos Yarek Gasiorowski, que a sus 19 años aún no tiene ficha del primer equipo.

En ese escenario, en los dos primeros sin Mouctar, ha sido Cenk el elegido para formar junto a Mosquera en el centro de la zaga. El comienzo de este ‘tándem’ improvisado no pudo ser mejor: victoria en Mestalla ante el Getafe y con la portería imbatida. «Ha cumplido con la expectativa del partido. Se ha mantenido estable. Solo recuerdo una acción en la que ha hecho un mal despeje. Es joven y hay que apoyarle», dijo Rubén Baraja, que valoró positivamente su actuación ante los azulones.

La portería imbatida dotó de confianza al turco, que repitió titularidad este domingo en La Cerámica. La prueba era más exigente tratándose de un partido fuera de casa y ante un rival que viene claramente en línea ascendente. De hecho los números hablan por sí solos: el Submarino es el equipo con la mejor racha de toda Primera División, superando incluso al Madrid y al Barça. Los de Marcelino pusieron en más apuros a la zaga valencianista y el gol de la victoria de Jorge Cuenca impidió que Cenk dejara su portería a cero en su segunda titularidad consecutiva. «Ha hecho un partido continuo. Ha estado bien en la disputa, con la pelota ha tenido continuidad, no ha cometido errores... Es ponerlos, creer en ellos y darles confianza. Mosquera y Cenk han estado bastante serios», expresó el Pipo sobre el central turco tras el partido. El preparador valencia sí mencionó falta de contundencia en algunos tramos pero, en términos generales, se mostró satisfecho con sus futbolistas. «He visto remates porque no hemos sido contundentes. No he tenido la sensación de que nos hayan agobiado y de que hayan generado muchas ocasiones».

Cenk celebra la victoria con sus compañeros al final del Valencia - Getafe / EFE

Costó cinco millones

Cabe recordar que Cenk es una de las últimas apuestas económicas que el club ha hecho. En una época basada en la mínima inversión por reforzar la plantilla, el Valencia pagó cinco millones de euros por el turco tras una temporada cedido en Mestalla. Hasta el momento no ha gozado ni de continuidad ni de grandes actuaciones y, de hecho, ha sido un jugador que se ha puesto en duda en varios momentos. Sin embargo, sigue contando con el apoyo de la afición cada vez que se viste de corto y ahora tiene una gran oportunidad para mostrar de lo que es capaz. Son nueve jornadas las que todavía restan de liga, 10 para el Valencia por el partido aplazado ante el Granada, y no son 10 partidos cualquier. El equipo todavía tiene posibilidades de clasificarse a Europa vía séptima plaza, si es que finalmente da acceso a Conference League (si el Athletic gana la Copa), por lo que los partidos serán de máxima tensión y exigencia. Cenk está obligado a ir creciendo y madurando para dar la talla en este ‘sprint’ final.