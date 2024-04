Rubén Baraja: “No me he quejado nunca de nada y han pasado cosas”

Están siendo días ajetreados en el Valencia CF tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Más allá del partido correspondiente a la jornada 26 que el equipo recupera esta semana ante el Granada, la actualidad de la entidad también está marcada por la reunión en Singapur que aconteció la semana pasada a la que asistieron Javier Solís, Inma Ibáñez y Kiat Lim, pero no Peter Lim ni Miguel Ángel Corona.

Según las últimas informaciones, el máximo accionista tiene decidido delegar responsabilidades en su hijo Kiat, y eso por supuesto incumbe al Valencia CF. En la rueda de prensa previa al partido en el Nuevo Los Cármenes, Rubén Baraja ha sido preguntado por el tema y ha admitido que “no he tenido la oportunidad de hablar con él (con Kiat). Ni contacto. Nuestra relación es directa con las personas que están aquí trabajando designados por el propietario”.

Sobre el nulo contacto con los máximos accionistas, el Pipo insistió en que “no le doy importancia”. “Hablamos las cosas, si pueden o no ser y lo que va a pasar o no. Estoy concentrado en lo mío, que es sacar rendimiento al equipo y conseguir mejorar al equipo”, añadió.

Enganchón de Rubén Baraja

El preparador valencianista terminó ligeramente molesto con el tema de la reunión de Singapur y de si la entidad ya está planificando a nivel deportivo o no la temporada que viene. “Creo que continuamente se habla de esta situación, del futuro, las posibilidades que hay... Igual ya hemos hablado y no lo sabes. Tú has afirmado que no se habla y que hay que trabajar de otra manera. ¿Y tú que sabes? En esas valoraciones, que yo os contesto, ya molestan, porque estás haciendo una valoración sin saber, no me gusta esto. No me gusta que valores cómo se trabaja, porque trabajamos en función a las posibilidades que tenemos. No me he quejado de nada y han pasado cosas. Yo no me dedico a la planificación, me dedico a entrenar. Sin más”, le contestó Baraja a un periodista.