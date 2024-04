El evento del año en Mestalla: "The Champions Burger"

Mestalla se convertirá en la capital de la hamburguesa este verano. El estadio del Valencia CF albergará durante un mes entero el mayor evento gastronómico del país. ‘The Champions Burger’ aterrizará en el viejo coliseo durante todo el mes de junio. El club tiene muchas esperanzas depositadas en el que considera el evento del año. Será el evento no deportivo (para todos los públicos) con más asistencia de la temporada y el que mayor cantidad de ingresos económicos generará a las arcas del club. La entidad de Mestalla contempla unos ingresos similares a los de un ‘Premium Partner’.

El Valencia espera superar los 200.000 visitantes en Mestalla en rotación con aforo limitado. A diferencia de otras ediciones y sedes, se habilitarán dos turnos con una entrada mínima (alrededor de cinco euros) y el estadio permanecerá abierto en horario de mediodía de forma ininterrumpida hasta la noche. El club confía en alcanzar cifras récord por las ventajas que ofrece Mestalla con respecto a otros recintos deportivos de la ciudad por capacidad, accesos, conexiones de transporte público y ubicación en un punto estratégico. El atractivo y la mística del Mestalla no tiene comparación. El césped está previsto cambiarlo en verano (al final del evento) como ya es habitual para que esté al 100% para LaLiga.

Sector de macroeventos

‘The Champions Burger’ es un paso más en la apuesta del Valencia de posicionar a Mestalla en el sector de los macroeventos. El Valencia tiene claro que un estadio de fútbol no solo tiene que ser productivo a nivel de generación de ingresos durante 20-25 días al año. La explotación comercial de los estadios va a jugar un papel decisivo en el crecimiento y futuro de los clubes de fútbol. De hecho, LaLiga en su programa ‘LaLiga Impulso’ ha creado un vertical con objetivos para los clubes sobre la organización de eventos en estadios. En este sentido, el Valencia ha firmado un acuerdo con el Grupo Memorable para que ayude a la explotación del estadio durante el verano de 2024.

De cara al Nou Mestalla

El Valencia trabaja para aumentar desde ya los ingresos en días de no partido y posicionarse en ese mapa de los macroeventos con el objetivo de extrapolarlo todo al Nou Mestalla. El reto del club es llegar al momento del traslado al nuevo estadio preparado y consolidado en el mercado de los eventos no deportivos. De hecho, el club contempla algunas pequeñas variaciones en los planos del Nou Mestalla con el objetivo de adecuar el estadio a las nuevas necesidades del sector de macroeventos. Hay productoras, por ejemplo, que obligan a tener dos cocinas para albergar eventos. El viejo Mestalla está limitado.

Relación de eventos

El estadio actual limita el sector de los macroeventos por una estructura no preparada de más de cien años de antigüedad. A pesar de esa limitación, el club ha habilitado nuevas salas y trabaja en los últimos meses en esa dirección con el reciente ‘Partido de Leyendas’, Mestalla Camp de Nadal (14.000) personas, Nochevieja Coliseo Mestalla (más de 4.000 asistentes), amistoso Colombia-Irak, Concierto Candlelight, Paint in The Dark (experiencia de pintura fuorescente), así como congresos y alquiler de espacios a empresas.

Una marca valenciana

The Champions Burger busca desde 2018 las mejores hamburguesas de España convertido en el evento gastronómico de referencia del sector de las hamburguesas a nivel nacional. Sus organizadores son cuatro jóvenes empresarios que están revolucionando el ocio gastronómico de la Comunitat Valenciana. Debido al éxito de ediciones anteriores, el campeonato de ‘burgers’ ha pasado de realizarse solo en València (2018, 2019 y 2022) a celebrarse el año pasado en ocho ciudades. Este año llegará a las 16 sedes con Mestalla por bandera.