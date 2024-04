Cenk: "Cuando escuchamos a Baraja siempre estamos por buen camino"

Cenk Özkacar está en su mejor momento desde que llegó al Valencia CF. Empezando a ganarse el crédito con muy buenas actuaciones en defensa, el turco ha encontrado en Cristhian Mosquera la pareja ideal para potenciar sus virtudes y desde que le tocó coger el testigo de Mouctar Diakhaby su rendimiento ha sido francamente bueno a nivel individual con tres porterías a cero en los últimos cuatro partidos.

Entregado a la causa de Rubén Baraja, confiado en seguir mejorando y con el objetivo ente ceja y ceja de "merecer estar en el Valencia CF", el defensor otomano habló en los medios del club y reforzó la idea de que el liderazgo del Pipo cuenta con un respaldo mayúsculo del vestuario.

Victoria ante el Granada CF

“En Granada fue un partido bastante intenso, difícil, pero estamos muy felices del triunfo y haber sumado los 3 puntos. Es importante sumar siempre y ahora volvemos a los entrenamientos con muchas ganas e ilusión”.

Partido ante el CA Osasuna

“Como siempre hablamos en el vestuario, seguimos día a día porque lo más importante es hoy y cuando pasemos a mañana, pues mañana. Sabemos que va a ser un encuentro difícil. El año pasado ganamos allí, pero este año será un partido complicado. Sabemos cómo tenemos que jugar, cómo tenemos que luchar porque va a ser un encuentro con mucha intensidad. El Osasuna es un equipo que juega ordenado. Tenemos que mantener este nivel de lucha y dar toda la energía posible en el terreno de juego. Si ganamos, será un paso hacia delante muy importante para nosotros”.

Último tramo de temporada

“Quedan 8 jornadas y todo el mundo va a recordar cómo acabamos. Van a ser 8 finales, pero no tenemos prisa. El míster nos ha dicho siempre que no hay prisa porque hemos hecho un buen trabajo hasta el momento, aunque todavía no hemos hecho nada. Es importante acabar bien, quedan 8 jornadas y hay que poner la guinda al pastel. Seguimos el camino de Baraja. Cuando él dice algo, nosotros lo seguimos”.

Diferencias con la temporada 22-23

“Desde el año pasado hasta ahora, hay muchas diferencias. En 30 jornadas hemos sumado 44 puntos ya. Este año, desde el principio, hablábamos de acabar más alto que la temporada pasada. Estamos trabajando por ello y tenemos un buen ambiente en el vestuario, siempre juntos. Vamos a luchar y luego veremos dónde acabamos”.

Familia

“Lo aprendemos desde Baraja y es que sabemos qué nos pide el entrenador y siempre estamos cerca de empatar o ganar. Nuestra mentalidad es defender y atacar juntos. Cuando tienes portería a cero siempre hay la posibilidad de hacer gol y así, ganar el encuentro. Si defendemos y atacamos juntos siempre estás más cerca de la victoria. En el campo siempre pensamos qué nos pide Baraja. No he visto ningún vestuario como el nuestro porque juegue quien juegue nadie pone una cara un diferente. Siempre queremos entrenar todos a un buen nivel e independientemente quién juegue siempre estamos juntos. El año pasado también teníamos un buen vestuario, pero esta temporada aún más”.

Identidad de juego

“Es importante. Desde el primer día que llegó Baraja siempre lo ha tenido claro y eso nos ayuda mucho. Sabemos cómo tenemos que jugar todos los partidos. A veces, utilizamos diferentes sistemas, jugadas… pero cuando escuchamos a Baraja siempre estamos por buen camino. Nuestra idea es defender bien y juntos y lo mismo para atacar”.

Solidez defensiva

“Queremos mantener este nivel defensivo. Esto es de todos. La defensa empieza desde los delanteros. Es un trabajo colectivo. Estamos muy felices por no encajar en los últimos partidos y queremos seguir así hasta final de temporada. Trabajamos cada día por mejorar y sumar más puntos”.

Gran rendimiento colectivo

“No hay mucha diferencia juegue quien juegue porque nuestra mentalidad, desde el cuerpo técnico, es así. Nuestro objetivo no cambia. Tenemos buen contacto entre compañeros y por eso, ahora, que vuelvo a estar como titular me adapto rápido al equipo”.

Buen nivel individual

“Todavía no estoy a mi mejor nivel y por eso trabajo todos los días para llegar a dar mi mejor versión, ayudar a mis compañeros y por estar aquí en este Club”.

Exigencia

“Sé que la afición tiene mucha exigencia con el equipo, pero siempre estoy pensando en que creen mucho en nosotros y de ahí esa exigencia. Esta exigencia nos ayuda mucho. Sin presión o exigencia no es posible llegar a dónde queremos llegar, por eso esta exigencia e ilusión nos va a ayudar. La afición siempre está con nosotros y ojalá podamos quedar lo más alto posible”.

Afición

“Cuando jugamos en casa es más fácil empezar con esa exigencia, presión, ilusión y energía, pero si queremos acabar lo más alto posible, tenemos que sumar fuera de casa también. Tenemos que estar más fuertes que nunca”.

Eurocopa con Turquía

“Siempre pienso en poder estar en cualquier momento con la selección, pero primero para poder ir hay que estar a buen nivel con el Valencia CF. El Valencia CF es más importante que todo, si estoy aquí bien luego puedo ir convocado con la selección. No pienso mucho en el futuro. Ahora estoy pensando al 200% en el Valencia CF y luego ya pensaremos en lo demás”.