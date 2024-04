Mosquera mejora a Cenk y a quien juegue a su lado

Cristhian Mosquera no para de crecer. El central del Valencia firmó otra actuación sobresaliente en la victoria en el Nuevo Los Cármenes. El hispano-colombiano fue clave junto a Giorgi Mamardashvili para que el equipo finalizará un nuevo partido de Liga con portería a cero. Y van once en lo que va de temporada: nueve en Mestalla y dos como visitante. El central formó pareja de nuevo con Cenk Özkacar en una dupla defensiva que se está consolidando a base de buenos resultados. La sensación es que Mosquera hace mejor a todos sus socios en el centro de la zaga.

Mosquera se impuso a Lucas Boyè y Uzuni y estuvo sobresaliente en una acción dentro del área. Su precisión a la hora de robarle el balón a Pellistri fue de cirujano. El canterano se anticipó al jugador del Granada a pesar del riesgo que conllevaba la jugada y desbarató un mano a mano del nazarí con Mamardashvili en el minuto 23. Su partido fue de diez en colocación, juego aéreo, salida de balón y a la hora de hacer coberturas.

Fue de lo mejor del Valencia en Granada. Realizó 6 despejes. Completó 1 intercepción clave y 2 entradas. Ganó 5 duelos y, lo más importante, volvió a generar confianza al centro de la zaga. Solo un gol en contra en las últimas cuatro jornadas. El gran éxito del internacional sub-21 es que ha mejorado a Cenk. El turco rindió a buen nivel y ayudó al equipo a ganar en su segunda portería a cero consecutiva tras el empate sin goles contra el Mallorca. El triángulo Mamardashivili-Mosquera-Cenk está dando estabilidad defensiva al equipo a pesar de la baja de Mouctar Diakhaby por lesión y la salida de Gabriel Paulista al Atlético de Madrid en el mercado de invierno. Mosquera dispara su cotización en cada una de sus actuaciones. Cada día que pasa vale más.

De momento ya es titular indiscutible en el Valencia y la sensación es que no tardará en hacerse un hueco en la Absoluta tarde o temprano. Y más si De la Fuente apuesta por jóvenes como Pau Cubarsí (17 años). Su brillante temporada como jefe de la zaga del Valencia no ha pasado desapercibida para los técnicos de la Roja, con informes positivos de su paso por todas las categorías inferiores Solo faltaba que encontrara la continuidad tras su debut con José Bordalás. Y esa ha llegado de la mano del Pipo. Su actuación en Los Cármenes confirmó una vez más la proyección de este chico que no tiene techo. A pesar de su edad, ya es un jefazo.